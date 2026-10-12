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Ertuğrul Doğan'dan yayın ihalesi için açıklama!

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, yayın ihalesiyle ilgili açıklama yaptı ve çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Ekim 2026 17:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ertuğrul Doğan'dan yayın ihalesi için açıklama!
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Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, yayın ihalesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Doğan, yayın ihalesi konusunda çalışmalarının devam etttiğini söyledi.

Ertuğrul Doğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Kulüpler Birliği Vakfı olarak, Yayın İhale Komisyonu üyesi sıfatıyla Süper Lig yayın hakları ihalesine ilişkin çalışmalarımızı titizlikle sürdürmekteyiz.

Süper Lig'in hak ettiği ekonomik değere ulaşmasını sağlamak amacıyla, uluslararası alanda uzman bir danışmanlık firmasıyla kapsamlı bir değer analizi çalışması yürütmekteyiz.

Yayın ve görüntü kalitesinin artırılmasına yönelik çekim kriterleri, kamera özellikleri ve teknik şartlar; Avrupa liglerinin uygulama ve düzenlemeleri esas alınarak, ülkemizdeki uzmanlarla iş birliği içerisinde değerlendirilmiştir. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, yeni yayın sözleşmesinde yer alması gereken yayın standartları ve teknik kriterler belirlenmiştir. Yayın ihalesine ilişkin diğer hususlara yönelik hazırlıklar da kulüplerimiz ve ilgili paydaşlarla koordinasyon içerisinde devam etmektedir.

Kulüpler Birliği Vakfı olarak, kulüplerimizin ortak iradesi ile Süper Lig yayın hakları ihalesinin, öngörülen takvim doğrultusunda Türk futbolunun ve kulüplerimizin menfaatlerine en uygun koşullarda başarıyla sonuçlandırılması adına çalışmalarımızı sürdürmekteyiz."

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