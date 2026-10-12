Jasikevicius: 'Açık kalp ameliyatına ihtiyaç var!'

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague sezonuna 3 galibiyet ve Atina'da aldığı bir mağlubiyetle başladı. Şimdi ise karşılarında Zalgiris Kaunas var. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşma öncesinde Litvanya basınıyla konuşan Sarunas Jasikevicius, yalnızca kendi takımı ve Zalgiris oyuncuları hakkında değil, Litvanya basketbolunun sorunları hakkında da konuştu.
"Fenerbahçe sezona yenilenmiş olarak giriyor. Takımın şu ana kadar şekillenmesinden ne kadar memnunsunuz?"
– Hiçbir takım hakkında ne cevap vereceğimi bile bilmiyorum. Buna benzer bir şey soracağınızı biliyordum. Biraz daha beklemek gerekiyor. Görünüşe göre birçok şeyi anlıyoruz, daha fazla deneyimli oyuncumuz var, iniş çıkışlarla antrenman yapıyor ve oynuyoruz. Belki de böyle olması bir ölçüde mantıklıdır.
"Yazın, daha fazla karar vericiye sahip olacak şekilde kadroyu oluşturduğunuzu söylediniz. Bu, yaşadığınız sorunları ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor mu, yoksa tam tersine rollerin oturması için daha fazla zaman mı gerekiyor?"
– İyi anlar var ama herkesin topla bir şeyler yapma isteği de var. Böylece takım çerçevesinin dışına çıkıyoruz. Bu, sürecin bir parçası.
"Sakatlıklar yaşamış tecrübeli oyuncuları takıma getirmek ne kadar riskliydi?"
– Tomas Masiulis'in söyleyeceği gibi: Daha iyisi ne? (Gülüyor). Aldıklarımızdan daha iyi kimi alabilirdik? Piyasa inanılmaz. Kadrodan memnun olmalıyız.
"Ignas Sargiunas'ın uyum süreci nasıl gidiyor?"
– Anlaması için zamana ihtiyacı var. Enerji veriyor, onu ve menajerini aradık, kimin yerine geldiğini ve ondan neye ihtiyacımız olduğunu anlattık. Şimdiden oldukça fazla katkı verdi. Hem EuroLeague'de hem de Türkiye'de. Geçen yıla göre tamamen farklı bir sistemde, farklı bir zihniyetle oynuyor. Şimdilik memnun olmalıyız, iyi bir hazırlık dönemi geçirdi ve en önemlisi gelişmesi.
"Sizin profilinize uygun, yetiştirilebilecek bir oyuncu gibi görünüyor."
– İtaatkâr ve "evet" demiyor. Ama bana her zaman "yes, yes" diyecek oyunculara ihtiyacım yok. Söylenen birçok şeyi yaptığı da bir gerçek.
"Böyle yedek oyuncular için, görüntüyü bozmayacaklarını bilerek onları sahaya sürerken rahat olmanız gerektiği söylenir. Ignas konusunda bu rahatlığa sahip misiniz?"
– Mesele şu: Bir şey işlemiyorsa başka biri girmeli. O sahaya çıkıyor, enerji, sayı ve daha fazla zorlandığı savunma konusunda katkı veriyor. Hem sezon öncesinde hem de antrenmanlarda katkı veriyor, bunu hak etmesi gerekiyor.
"Zalgiris şu ana kadar nasıl görünüyor?"
– Tıpkı bizim takım hakkında olduğu gibi: Ne bileyim? (Gülüyor). Grigonis oyun kurucu oynuyor, Maodo bir yerlerde daha az, Saben oyun kurucu oynuyor. Herkesin alışmak, durumu anlamak için zamana ihtiyacı var. Sezon öncesi dönem inanılmaz derecede kısa; bizim içinse tamamen bir saçmalık çünkü iki süper kupamız vardı. Kupalarla birlikte, bilmiyorum, bizim için şimdiden dördüncü ya da beşinci çift maç haftası. Bu durumda nasıl antrenman yapacaksın: O oyuncular antrenmanlarda kendilerini sakınıyor.
"Bu Zalgiris kadrosunun kulüp tarihinin en güçlüsü olduğu çok konuşuldu. Buna katılıyor musunuz?"
– Kadro nerede, kâğıt üzerinde mi? Kâğıtlar oynamaz. Elbette iyi görünüyor, en önemlisi zaman gerekiyor. Salona kapanıp çalışmak; tıpkı bizim ve herhangi bir takımın yapması gerektiği gibi. Kadrolar hakkında konuşmak, hiçbir şey hakkında çok konuşmak demek; bazılarını yüceltmek, diğerlerine saygısızlık etmek. Bu artık sizin işiniz.
"Valanciunas'ın da kutlamaya katıldığı ve sizin "Hem Valanciunas ile hem de Domantas Sabonis ile sözleşme imzaladık" diye duyurduğunuz 2018 tarihli bir video ortaya çıktı. Bir kahindiniz."
– Domas'ın da zamanı gelecek. Jonas geçen yıl da EuroLeague'e yakındı, bu bir zaman meselesiydi. Zalgiris'in bir organizasyon olarak tamamen farklı olduğu herkes için açık; en iyi Litvanyalılara ihtiyaçları var ve Jonas en iyi Litvanyalı. Her şey mantıklı.
"Yazın Litvanya basketbolunda birçok olay yaşandı. Bu tablo sizde nasıl bir izlenim bırakıyor?"
– Litvanya basketbolunun durumu kasvetli, dibe gidiyor. Sürekli o seçimleri düşünüyorsun. Birçoğunuz arıyor, görüşümüzü soruyor, sonra bizimle, sanki bir tür elitmişiz gibi alay edildiği hissi oluşuyor. Elit miyiz, değil miyiz ama Litvanya basketbolunda en fazla başarıya ulaşmış kişiler olduğumuz muhtemelen tartışılmaz. Balciunas'ın ekibi bizimle alay etti. Çıkıp söyledik: Durum böyle. Kimsenin umurunda değil, senin bunu önemsemen. Öncelikle seçim sistemi öyle ki Zalgiris ve Rytas'ın oyu, herhangi bir soytarı organizasyonunun oyuyla aynı. Çocukları yetiştiren ve yatırım yapan Kaunas, Vilnius, Klaipeda gibi yapılar bir oy alıyor. Tıpkı pazar günü bira içmek için bir araya gelen herhangi bir amatör kulüp gibi. Kasvetli. Komik bile değil.
"Litvanya basketbolunun şimdi neye ihtiyacı var?"
– Seçim sistemini değiştirmek gerekiyor. Basketbol aracılığıyla ünlü olmak ya da kazanç sağlamak isteyenlerin değil, basketbola yardım etmek isteyen insanların geri dönmesi gerekiyor.
"Seçimler iki gün sonra. Adaylardan herhangi biri size güven veriyor mu?"
– Skaisgirys'i her zaman beğenmişimdir. Korkmayan, fikirleri olan ve bu fikirlerden korkmayan bir insan. İyi bir maaş için geldiğini düşünmüyorum; Litvanya basketbolu için bir şeyler yapmak istiyor ve onu seviyor. Onu her zaman beğenmişimdir. Birçok kişinin Milasius'un adaylığını desteklemesine şaşırdım; yeni rüzgarlara, her şeyin köklü biçimde değişmesine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Rangnick'in Manchester United hakkında söylediği gibi: Açık kalp ameliyatı gerekiyor. Basit kozmetik değişiklikler yetersiz kalacak.
"Sizi Litvanya basketboluna dahil etme girişimleri var mı?"
– Her zaman konuştuğum kişilerle konuşuyorum. Zalgiris'teki meslektaşlarımla, Adomaitis'le, Benas'la; ALK ile 8 yıldır tek bir telefon görüşmem bile olmadı.
"Gelecekte milli takımı bizzat çalıştırma hedefiniz var mı?"
– Şu anda bunu pratikte imkansız bir seçenek olarak görüyorum. Yıllar sonrasını düşünmek ya da bir şey söylemek pek mantıklı değil.
"Göreve geri dönen arkadaşınız D. Adomaitis'e ne dilediniz?"
– Öncelikle bu, insanın karakterini gösteriyor. Onunla konuşuyoruz ve röportajlarda söylediği şeylerin aynısını söylüyor. Basına, saha dışında söylediklerinin aynısını söyleyenlerden biri. Evet, durum felaket ama şöyle diyor: Ya onun uğruna gidip yardım etmeye çalışırsın ya da konuşmaya devam edersin. Yardım etmek istediği için gidip harekete geçenlerden biri. Bu, o insan hakkında her şeyi söylüyor.
"Fenerbahçe sezona yenilenmiş olarak giriyor. Takımın şu ana kadar şekillenmesinden ne kadar memnunsunuz?"
– Hiçbir takım hakkında ne cevap vereceğimi bile bilmiyorum. Buna benzer bir şey soracağınızı biliyordum. Biraz daha beklemek gerekiyor. Görünüşe göre birçok şeyi anlıyoruz, daha fazla deneyimli oyuncumuz var, iniş çıkışlarla antrenman yapıyor ve oynuyoruz. Belki de böyle olması bir ölçüde mantıklıdır.
"Yazın, daha fazla karar vericiye sahip olacak şekilde kadroyu oluşturduğunuzu söylediniz. Bu, yaşadığınız sorunları ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor mu, yoksa tam tersine rollerin oturması için daha fazla zaman mı gerekiyor?"
– İyi anlar var ama herkesin topla bir şeyler yapma isteği de var. Böylece takım çerçevesinin dışına çıkıyoruz. Bu, sürecin bir parçası.
"Sakatlıklar yaşamış tecrübeli oyuncuları takıma getirmek ne kadar riskliydi?"
– Tomas Masiulis'in söyleyeceği gibi: Daha iyisi ne? (Gülüyor). Aldıklarımızdan daha iyi kimi alabilirdik? Piyasa inanılmaz. Kadrodan memnun olmalıyız.
"Ignas Sargiunas'ın uyum süreci nasıl gidiyor?"
– Anlaması için zamana ihtiyacı var. Enerji veriyor, onu ve menajerini aradık, kimin yerine geldiğini ve ondan neye ihtiyacımız olduğunu anlattık. Şimdiden oldukça fazla katkı verdi. Hem EuroLeague'de hem de Türkiye'de. Geçen yıla göre tamamen farklı bir sistemde, farklı bir zihniyetle oynuyor. Şimdilik memnun olmalıyız, iyi bir hazırlık dönemi geçirdi ve en önemlisi gelişmesi.
"Sizin profilinize uygun, yetiştirilebilecek bir oyuncu gibi görünüyor."
– İtaatkâr ve "evet" demiyor. Ama bana her zaman "yes, yes" diyecek oyunculara ihtiyacım yok. Söylenen birçok şeyi yaptığı da bir gerçek.
"Böyle yedek oyuncular için, görüntüyü bozmayacaklarını bilerek onları sahaya sürerken rahat olmanız gerektiği söylenir. Ignas konusunda bu rahatlığa sahip misiniz?"
– Mesele şu: Bir şey işlemiyorsa başka biri girmeli. O sahaya çıkıyor, enerji, sayı ve daha fazla zorlandığı savunma konusunda katkı veriyor. Hem sezon öncesinde hem de antrenmanlarda katkı veriyor, bunu hak etmesi gerekiyor.
"Zalgiris şu ana kadar nasıl görünüyor?"
– Tıpkı bizim takım hakkında olduğu gibi: Ne bileyim? (Gülüyor). Grigonis oyun kurucu oynuyor, Maodo bir yerlerde daha az, Saben oyun kurucu oynuyor. Herkesin alışmak, durumu anlamak için zamana ihtiyacı var. Sezon öncesi dönem inanılmaz derecede kısa; bizim içinse tamamen bir saçmalık çünkü iki süper kupamız vardı. Kupalarla birlikte, bilmiyorum, bizim için şimdiden dördüncü ya da beşinci çift maç haftası. Bu durumda nasıl antrenman yapacaksın: O oyuncular antrenmanlarda kendilerini sakınıyor.
"Bu Zalgiris kadrosunun kulüp tarihinin en güçlüsü olduğu çok konuşuldu. Buna katılıyor musunuz?"
– Kadro nerede, kâğıt üzerinde mi? Kâğıtlar oynamaz. Elbette iyi görünüyor, en önemlisi zaman gerekiyor. Salona kapanıp çalışmak; tıpkı bizim ve herhangi bir takımın yapması gerektiği gibi. Kadrolar hakkında konuşmak, hiçbir şey hakkında çok konuşmak demek; bazılarını yüceltmek, diğerlerine saygısızlık etmek. Bu artık sizin işiniz.
"Valanciunas'ın da kutlamaya katıldığı ve sizin "Hem Valanciunas ile hem de Domantas Sabonis ile sözleşme imzaladık" diye duyurduğunuz 2018 tarihli bir video ortaya çıktı. Bir kahindiniz."
– Domas'ın da zamanı gelecek. Jonas geçen yıl da EuroLeague'e yakındı, bu bir zaman meselesiydi. Zalgiris'in bir organizasyon olarak tamamen farklı olduğu herkes için açık; en iyi Litvanyalılara ihtiyaçları var ve Jonas en iyi Litvanyalı. Her şey mantıklı.
"Yazın Litvanya basketbolunda birçok olay yaşandı. Bu tablo sizde nasıl bir izlenim bırakıyor?"
– Litvanya basketbolunun durumu kasvetli, dibe gidiyor. Sürekli o seçimleri düşünüyorsun. Birçoğunuz arıyor, görüşümüzü soruyor, sonra bizimle, sanki bir tür elitmişiz gibi alay edildiği hissi oluşuyor. Elit miyiz, değil miyiz ama Litvanya basketbolunda en fazla başarıya ulaşmış kişiler olduğumuz muhtemelen tartışılmaz. Balciunas'ın ekibi bizimle alay etti. Çıkıp söyledik: Durum böyle. Kimsenin umurunda değil, senin bunu önemsemen. Öncelikle seçim sistemi öyle ki Zalgiris ve Rytas'ın oyu, herhangi bir soytarı organizasyonunun oyuyla aynı. Çocukları yetiştiren ve yatırım yapan Kaunas, Vilnius, Klaipeda gibi yapılar bir oy alıyor. Tıpkı pazar günü bira içmek için bir araya gelen herhangi bir amatör kulüp gibi. Kasvetli. Komik bile değil.
"Litvanya basketbolunun şimdi neye ihtiyacı var?"
– Seçim sistemini değiştirmek gerekiyor. Basketbol aracılığıyla ünlü olmak ya da kazanç sağlamak isteyenlerin değil, basketbola yardım etmek isteyen insanların geri dönmesi gerekiyor.
"Seçimler iki gün sonra. Adaylardan herhangi biri size güven veriyor mu?"
– Skaisgirys'i her zaman beğenmişimdir. Korkmayan, fikirleri olan ve bu fikirlerden korkmayan bir insan. İyi bir maaş için geldiğini düşünmüyorum; Litvanya basketbolu için bir şeyler yapmak istiyor ve onu seviyor. Onu her zaman beğenmişimdir. Birçok kişinin Milasius'un adaylığını desteklemesine şaşırdım; yeni rüzgarlara, her şeyin köklü biçimde değişmesine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Rangnick'in Manchester United hakkında söylediği gibi: Açık kalp ameliyatı gerekiyor. Basit kozmetik değişiklikler yetersiz kalacak.
"Sizi Litvanya basketboluna dahil etme girişimleri var mı?"
– Her zaman konuştuğum kişilerle konuşuyorum. Zalgiris'teki meslektaşlarımla, Adomaitis'le, Benas'la; ALK ile 8 yıldır tek bir telefon görüşmem bile olmadı.
"Gelecekte milli takımı bizzat çalıştırma hedefiniz var mı?"
– Şu anda bunu pratikte imkansız bir seçenek olarak görüyorum. Yıllar sonrasını düşünmek ya da bir şey söylemek pek mantıklı değil.
"Göreve geri dönen arkadaşınız D. Adomaitis'e ne dilediniz?"
– Öncelikle bu, insanın karakterini gösteriyor. Onunla konuşuyoruz ve röportajlarda söylediği şeylerin aynısını söylüyor. Basına, saha dışında söylediklerinin aynısını söyleyenlerden biri. Evet, durum felaket ama şöyle diyor: Ya onun uğruna gidip yardım etmeye çalışırsın ya da konuşmaya devam edersin. Yardım etmek istediği için gidip harekete geçenlerden biri. Bu, o insan hakkında her şeyi söylüyor.