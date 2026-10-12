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Kyrie: "Kendimi iyi hissettiğim sürece oynamaya devam edeceğim"

Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, yakın zamanda emekli olmayı düşünmediğini belirterek sağlığı ve basketbol sevgisi elverdiği sürece kariyerini sürdüreceğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Ekim 2026 17:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Kyrie: 'Kendimi iyi hissettiğim sürece oynamaya devam edeceğim'
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Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, yakın zamanda emekli olmayı düşünmediğini belirterek sağlığı ve basketbol sevgisi elverdiği sürece kariyerini sürdüreceğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Uzun sakatlık döneminin ardından 586 gün sonra sahalara dönen Kyrie Irving, emeklilik planları hakkında konuştu.

Dallas Mavericks'in Makao'da Houston Rockets'ı 135-117 mağlup ettiği hazırlık maçında 17 sayı, 2 ribaund ve 3 asist kaydeden Irving, karşılaşmanın ardından kariyerine ne kadar daha devam etmek istediği sorusunu yanıtladı.

34 yaşındaki yıldız, emeklilik için belirli bir tarih düşünmediğini vurguladı:

"Konuya sadece kaç yıl daha oynayacağım açısından bakmıyorum. NBA'de olsam da olmasam da basketbol dünyasının içinde kalacağım. Amacımın bundan çok daha büyük olduğunu hissediyorum.

Hâlâ etkili bir oyuncu olabiliyorsam, takım arkadaşlarımla birlikte liderlik yapabiliyorsam ve kendimden mükemmellik bekleyebiliyorsam devam edeceğim. Her sabah yataktan kalkıp kendimi iyi hissettiğim sürece oynamayı sürdüreceğim."

Saha dışında güçlü bir destek sistemine sahip olduğunu söyleyen Irving, asıl zorluğun maç oynamaktan ziyade hazırlık süreci olduğunu belirtti:

"Basketbol kolay kısmı. Daha zor olan, ona hazırlanmak. Kimsenin görmediği saatler, ağırlık çalışmaları, günlük rutinler ve programlar bazen sizi yorabiliyor. Ama yaptığınız işi sevdiğinizde bu size bir iş gibi gelmiyor."

Kariyeri boyunca yaşadığı ciddi sakatlıkların ardından geri dönme tecrübesinin kendisine yardımcı olduğunu anlatan Irving, NBA'de bulunmaktan ve soyunma odasındaki takım arkadaşlığından keyif aldığı sürece basketbolu bırakmayı düşünmediğini söyledi.

Yıldız oyuncu, kariyerinin bu aşamasında motivasyonunun maddi kazancın ötesine geçtiğini de vurguladı:

"Basketbol bana ölçülemeyecek kadar çok şey kazandırdı. Artık mesele yalnızca para değil. Geride bırakacağım mirasla ilgili. Çocuklarım da beni izliyor ve arkamdan geliyor. Artık amacım daha büyük. Yeni nesil bizi izliyor.

Basketboldan daha büyük bir şeyi temsil ediyorum. Ama günün sonunda kazanmak istiyorum. Ben rekabetçi biriyim."

Irving, ciddi sakatlıkların ardından kariyerlerini sürdüren John Wall ve Derrick Rose'u da överek bu oyuncuların kendisine örnek olduğunu belirtti.

Emeklilik kararı aldığında bunu kendisinin duyuracağını söyleyen tecrübeli oyun kurucu, şimdilik odağını sağlıklı kalmaya, genç oyunculara ilham vermeye ve Mavericks'in kazanmasına yardımcı olmaya çevirmiş durumda.

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