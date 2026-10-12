Sporda yeni rekabet alanı: YouTube'da taraftar kazanma yarışı

Spor organizasyonlarının dijital rekabetinde YouTube'un ağırlığı artıyor. Kısa videolarla yeni izleyicilere ulaşmayı hedefleyen kulüpler, uzun içeriklerle de taraftarların ekran başında geçirdiği süreyi ve takımla kurduğu bağı güçlendirmeye odaklanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YouTube'da her yıl 45 milyar saatin üzerinde spor içeriği tüketiliyor. Platform, ağustos ayında yaklaşık 55 milyar ziyaretle Google'ın ardından dünyanın en çok ziyaret edilen ikinci internet sitesi oldu.
Bu büyüklüğe rağmen birçok spor kuruluşu, YouTube'a özel içerik üretimi ve ekip yapılanması konusunda hala gelişim aşamasında.
BARCELONA VE REAL MADRID ÖNDE
Haberde paylaşılan verilere göre Barcelona, 27 milyonu aşan abone sayısıyla spor takımları arasında ilk sırada yer alıyor. Real Madrid'in kanalını ise 21 milyondan fazla kişi takip ediyor.
Kuzey Amerika takımları arasında Los Angeles Lakers, 4,6 milyon aboneyle öne çıkıyor. NBA'in resmi kanalının abone sayısı da 24,5 milyona ulaşıyor.
Ancak kulüpler açısından başarı artık yalnızca abone veya görüntülenme sayısıyla ölçülmüyor. İzleyicinin bir videoya ne kadar zaman ayırdığı, içerik stratejisinin temel göstergelerinden biri haline geliyor.
AYNI VİDEOYU HER PLATFORMDA PAYLAŞMAK YETMİYOR
NASCAR'ın sosyal medya ve markalı içerik yöneticisi Bill Voth, YouTube'un Instagram, TikTok ve Facebook'tan farklı bir yaklaşım gerektirdiğini belirtiyor.
Voth'a göre diğer platformların yoğun içerik ihtiyacı, kuruluşların kaynaklarını sürekli bu kanallara yönlendirmesine neden oluyor. Böylece YouTube'a yapılması gereken yatırım geri planda kalabiliyor.
Çözüm ise başka mecralar için hazırlanan videoları olduğu gibi aktarmak yerine, doğrudan YouTube izleyicisine yönelik yapımlar üretmek.
NASCAR'ın Ryan Blaney ile hazırladığı dört bölümlük "On the Gas" serisi bu yaklaşımın örneklerinden biri. BodyArmor sponsorluğundaki yapımın, içerik üreticisi Westen Champlin'in katıldığı ilk bölümü 1,7 milyonun üzerinde izlendi.
TARAFTARLAR TELEVİZYON BAŞINA GEÇİYOR
YouTube'un spor dünyasındaki yükselişinde internet bağlantılı televizyonlar da önemli rol oynuyor.
Montreal Canadiens ve Chicago Bulls, kendi kanallarında televizyon üzerinden izleyenlerin mobil cihaz ve bilgisayar izleyicilerini geride bıraktığını bildiriyor. Bu değişim, uzun ve yatay formatta hazırlanan içeriklerin önemini artırıyor.
Canadiens'in içerik stratejisi ve ticari pazarlamadan sorumlu yöneticisi Shauna Denis, taraftarın koltuğuna oturup izlemeyi tercih edeceği bir yapımın yeterli uzunluk ve derinliğe sahip olması gerektiğini vurguluyor. Kulübün perde arkasını anlatan "Embedded" serisi de bu doğrultuda hazırlanıyor.
SANİYELERİN YERİNİ DAKİKALAR ALIYOR
Chicago Bulls'un içerikten sorumlu yöneticisi Luka Dukich, YouTube'daki temel hedeflerinin izlenme süresi olduğunu söylüyor.
Diğer sosyal platformlarda akış içindeki videolar çoğunlukla saniyelerle değerlendirilirken, YouTube'da izleyicinin dakikalar boyunca içerikte kalması kulüpler için ayrı bir değer taşıyor.
Golden State Warriors da aynı ölçüte odaklanıyor. Kulübün Stephen Curry'nin 2009 NBA Draftı'nda seçilmesini konu alan 48 dakikalık belgeseli, ortalama 19,5 dakika izlendi.
Warriors'ın sosyal medya direktörü Zach Gayer'a göre bu tür içerikler yalnızca sadık taraftarlara ulaşmıyor. Takımı düzenli olarak takip etmeyen izleyicilerin de ilgisini çekerek uzun vadeli taraftarlığın başlangıcını oluşturabiliyor.
KISA VİDEOLARLA KEŞİF, UZUN YAPIMLARLA BAĞ
Philadelphia Eagles, YouTube stratejisini iki temel hedef üzerine kuruyor: Kısa videolarla yeni izleyiciler kazanmak ve daha kapsamlı hikâyelerle mevcut ilgiyi derinleştirmek.
Son mali yılında YouTube'da 174 milyon görüntülenmeye ulaşan Eagles, yılın tamamını kapsayan bir içerik takvimi uyguluyor. Sezon içinde "All Access", "A Day in the Life" ve "Mic'd Up" gibi yapımlar paylaşılırken, sezon dışında transferler ve NFL Draftı öne çıkıyor.
Los Angeles Chargers ise "Everything it Takes!" serisinde bir NFL takımının işleyişini anlatıyor. Sekiz ila 25 dakika arasında değişen bölümlerde, stat operasyonlarından kondisyon antrenörünün çalışma haftasına kadar farklı konular işleniyor.
BASIN TOPLANTILARININ DA KENDİ İZLEYİCİSİ VAR
Belgeseller ve özel yapımlar öne çıksa da basın toplantıları, antrenmanlar ve maç özetleri önemini koruyor.
Eagles'ın yalnızca basın toplantıları için açtığı ayrı kanalın 48 binden fazla abonesi bulunuyor. Montreal Canadiens'in yaz aylarında genç oyuncuların antrenman maçını yayımladığı canlı yayın ise yaklaşık 90 bin görüntülenme aldı.
Kulüpler, tarihlerini de yeni nesillere anlatmaya çalışıyor. Son Stanley Cup şampiyonluğunu 1993'te kazanan Canadiens için geçmiş başarıları genç taraftarlarla buluşturmak, dijital içeriklerin önemli amaçlarından biri.
GELİR KADAR TARAFTAR SADAKATİ DE ÖNEMLİ
YouTube; reklam gelirleri, sponsorlu seriler ve marka iş birlikleriyle spor kuruluşlarına yeni ticari imkânlar sunuyor. Buna karşın bazı kulüpler, taraftarla kurulan ilişkiyi doğrudan gelirden daha öncelikli görüyor.
Montreal Canadiens yönetimi, gelir elde etmenin önemini kabul ederken temel hedefin taraftar bağını güçlendirmek olduğunu belirtiyor. Golden State Warriors da yalnızca satılabilir olduğu için düşük kaliteli içerik yayımlamak istemediğini vurguluyor.
YouTube'un verilerine göre, Mayıs 2025 itibarıyla internet bağlantılı televizyonlarda spor içeriklerinin görüntülenmesi yıllık bazda yüzde 45'in üzerinde arttı. Şirket, 2026 Dünya Kupası'nın etkisiyle yıl sonu verilerinde bu büyümenin daha da yükselmesini bekliyor.
YOUTUBE İÇİN ÖZEL KADROLAR KURULUYOR
Artan ilgi, kulüplerin organizasyon yapısına da yansıyor. NASCAR ve Miami Heat gibi kuruluşlar, YouTube stratejisine özel yönetici pozisyonları açıyor.
Sosyal medya ve video ekiplerinin birlikte çalışması önem kazanırken, eğlence sektöründen gelen uzmanlara yönelik ilgi de artıyor.
Spor dünyasında YouTube artık yalnızca mevcut görüntülerin yüklendiği bir arşiv olarak görülmüyor. Kulüpler, taraftarların izlemeyi seçtiği ve zaman ayırdığı özgün yapımlarla platformda daha güçlü bir yer edinmeye çalışıyor.
Bu büyüklüğe rağmen birçok spor kuruluşu, YouTube'a özel içerik üretimi ve ekip yapılanması konusunda hala gelişim aşamasında.
BARCELONA VE REAL MADRID ÖNDE
Haberde paylaşılan verilere göre Barcelona, 27 milyonu aşan abone sayısıyla spor takımları arasında ilk sırada yer alıyor. Real Madrid'in kanalını ise 21 milyondan fazla kişi takip ediyor.
Kuzey Amerika takımları arasında Los Angeles Lakers, 4,6 milyon aboneyle öne çıkıyor. NBA'in resmi kanalının abone sayısı da 24,5 milyona ulaşıyor.
Ancak kulüpler açısından başarı artık yalnızca abone veya görüntülenme sayısıyla ölçülmüyor. İzleyicinin bir videoya ne kadar zaman ayırdığı, içerik stratejisinin temel göstergelerinden biri haline geliyor.
AYNI VİDEOYU HER PLATFORMDA PAYLAŞMAK YETMİYOR
NASCAR'ın sosyal medya ve markalı içerik yöneticisi Bill Voth, YouTube'un Instagram, TikTok ve Facebook'tan farklı bir yaklaşım gerektirdiğini belirtiyor.
Voth'a göre diğer platformların yoğun içerik ihtiyacı, kuruluşların kaynaklarını sürekli bu kanallara yönlendirmesine neden oluyor. Böylece YouTube'a yapılması gereken yatırım geri planda kalabiliyor.
Çözüm ise başka mecralar için hazırlanan videoları olduğu gibi aktarmak yerine, doğrudan YouTube izleyicisine yönelik yapımlar üretmek.
NASCAR'ın Ryan Blaney ile hazırladığı dört bölümlük "On the Gas" serisi bu yaklaşımın örneklerinden biri. BodyArmor sponsorluğundaki yapımın, içerik üreticisi Westen Champlin'in katıldığı ilk bölümü 1,7 milyonun üzerinde izlendi.
TARAFTARLAR TELEVİZYON BAŞINA GEÇİYOR
YouTube'un spor dünyasındaki yükselişinde internet bağlantılı televizyonlar da önemli rol oynuyor.
Montreal Canadiens ve Chicago Bulls, kendi kanallarında televizyon üzerinden izleyenlerin mobil cihaz ve bilgisayar izleyicilerini geride bıraktığını bildiriyor. Bu değişim, uzun ve yatay formatta hazırlanan içeriklerin önemini artırıyor.
Canadiens'in içerik stratejisi ve ticari pazarlamadan sorumlu yöneticisi Shauna Denis, taraftarın koltuğuna oturup izlemeyi tercih edeceği bir yapımın yeterli uzunluk ve derinliğe sahip olması gerektiğini vurguluyor. Kulübün perde arkasını anlatan "Embedded" serisi de bu doğrultuda hazırlanıyor.
SANİYELERİN YERİNİ DAKİKALAR ALIYOR
Chicago Bulls'un içerikten sorumlu yöneticisi Luka Dukich, YouTube'daki temel hedeflerinin izlenme süresi olduğunu söylüyor.
Diğer sosyal platformlarda akış içindeki videolar çoğunlukla saniyelerle değerlendirilirken, YouTube'da izleyicinin dakikalar boyunca içerikte kalması kulüpler için ayrı bir değer taşıyor.
Golden State Warriors da aynı ölçüte odaklanıyor. Kulübün Stephen Curry'nin 2009 NBA Draftı'nda seçilmesini konu alan 48 dakikalık belgeseli, ortalama 19,5 dakika izlendi.
Warriors'ın sosyal medya direktörü Zach Gayer'a göre bu tür içerikler yalnızca sadık taraftarlara ulaşmıyor. Takımı düzenli olarak takip etmeyen izleyicilerin de ilgisini çekerek uzun vadeli taraftarlığın başlangıcını oluşturabiliyor.
KISA VİDEOLARLA KEŞİF, UZUN YAPIMLARLA BAĞ
Philadelphia Eagles, YouTube stratejisini iki temel hedef üzerine kuruyor: Kısa videolarla yeni izleyiciler kazanmak ve daha kapsamlı hikâyelerle mevcut ilgiyi derinleştirmek.
Son mali yılında YouTube'da 174 milyon görüntülenmeye ulaşan Eagles, yılın tamamını kapsayan bir içerik takvimi uyguluyor. Sezon içinde "All Access", "A Day in the Life" ve "Mic'd Up" gibi yapımlar paylaşılırken, sezon dışında transferler ve NFL Draftı öne çıkıyor.
Los Angeles Chargers ise "Everything it Takes!" serisinde bir NFL takımının işleyişini anlatıyor. Sekiz ila 25 dakika arasında değişen bölümlerde, stat operasyonlarından kondisyon antrenörünün çalışma haftasına kadar farklı konular işleniyor.
BASIN TOPLANTILARININ DA KENDİ İZLEYİCİSİ VAR
Belgeseller ve özel yapımlar öne çıksa da basın toplantıları, antrenmanlar ve maç özetleri önemini koruyor.
Eagles'ın yalnızca basın toplantıları için açtığı ayrı kanalın 48 binden fazla abonesi bulunuyor. Montreal Canadiens'in yaz aylarında genç oyuncuların antrenman maçını yayımladığı canlı yayın ise yaklaşık 90 bin görüntülenme aldı.
Kulüpler, tarihlerini de yeni nesillere anlatmaya çalışıyor. Son Stanley Cup şampiyonluğunu 1993'te kazanan Canadiens için geçmiş başarıları genç taraftarlarla buluşturmak, dijital içeriklerin önemli amaçlarından biri.
GELİR KADAR TARAFTAR SADAKATİ DE ÖNEMLİ
YouTube; reklam gelirleri, sponsorlu seriler ve marka iş birlikleriyle spor kuruluşlarına yeni ticari imkânlar sunuyor. Buna karşın bazı kulüpler, taraftarla kurulan ilişkiyi doğrudan gelirden daha öncelikli görüyor.
Montreal Canadiens yönetimi, gelir elde etmenin önemini kabul ederken temel hedefin taraftar bağını güçlendirmek olduğunu belirtiyor. Golden State Warriors da yalnızca satılabilir olduğu için düşük kaliteli içerik yayımlamak istemediğini vurguluyor.
YouTube'un verilerine göre, Mayıs 2025 itibarıyla internet bağlantılı televizyonlarda spor içeriklerinin görüntülenmesi yıllık bazda yüzde 45'in üzerinde arttı. Şirket, 2026 Dünya Kupası'nın etkisiyle yıl sonu verilerinde bu büyümenin daha da yükselmesini bekliyor.
YOUTUBE İÇİN ÖZEL KADROLAR KURULUYOR
Artan ilgi, kulüplerin organizasyon yapısına da yansıyor. NASCAR ve Miami Heat gibi kuruluşlar, YouTube stratejisine özel yönetici pozisyonları açıyor.
Sosyal medya ve video ekiplerinin birlikte çalışması önem kazanırken, eğlence sektöründen gelen uzmanlara yönelik ilgi de artıyor.
Spor dünyasında YouTube artık yalnızca mevcut görüntülerin yüklendiği bir arşiv olarak görülmüyor. Kulüpler, taraftarların izlemeyi seçtiği ve zaman ayırdığı özgün yapımlarla platformda daha güçlü bir yer edinmeye çalışıyor.