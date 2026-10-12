Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan için gelen soruya yanıt!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Lucas Torreira Barcelona maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BARCELONA'YA KARŞI OYNAMAKTAN DOLAYI ÇOK HEYECANLIYIZ"
Okan Buruk: "Tabii ki oyuncularımızla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan dolayı heyecanlıyız, Barcelona'ya karşı oynamaktan dolayı heyecanlıyız. Kendi sahamızda oynayacağız. Kendi sahamızdaki maçlar çok heyecanlı geçiyor, motivasyonumuz çok fazla yükseliyor. Bazen oyuncuları en yüksek seviyede hazırlamanız gerekmiyor. Bu maçın hazırlığı çok daha farklı oluyor.
Dünyanın en formda takımlarından birisiyle oynayacağız. Bu sene her maçlarını kazandılar ama karşılarında da biz olacağız. Biz en iyisini yaptığımızda bence bu statta önemli işler yaptık. Hedefimiz her zaman olduğu gibi kazanmak. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Karşımızda çok önemli bir takım var. Herkese göre favori Barcelona ama en iyisini yapmaya çalışacağız."
"TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"
Lucas Torreira: "Barcelona gibi büyük bir takıma karşı elimizden geleni her şeyi yapacağız. Evimizde oynamak çok önemli ve çok motiveyiz. Büyük bir gece olsun ve taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz yarın."
"SADECE DEFANS YAPMAYACAĞIZ"
Okan Buruk: "Sadece defans yapmayacağız, hücum da yapacağız. İkisini birden düşünmek lazım.
Hangi kararı verirsek, rakibimize karşı nasıl savunma yapmamız gerekiyor... En iyisini yapmamız gerekiyor. En şiddetli baskıyı yapmanız gerekiyor hangi bölgedeyseniz. Top rakipteyken de sizin tutkulu bir şekilde topu almanız çok önemli olacak. Bu tutkuyu göstermemiz gerekiyor. Hangi kararı verirsek bunu en güçlü şekilde yapmamız gerekiyor. Ofansif tarafta da sakin olmak ve topun bizde kalması gerekiyor. Rakibimiz de yüksek hatta oynuyor, o yüksek hatta karşı da her takım plan yapıyor. Bu sene çok fazla gol yemediler. Onlar da kendi oyunlarını rakibe diretmeye çalışan bir takım. Önemli bir takıma karşı oynayacağız. Az hata yapmamız gerekiyor."
TORREIRA, DAVINSON, BATRAKOV...
Okan Buruk: "En zor maçımız belki Kasımpaşa maçıydı. Lucas uzaktan geldi, Davinson uzaktan geldi. Batrakov çok fazla maç oynadı. Türk Milli Takımı'ndan dönen oyuncular vardı, belki de en yorgun onlardı. Kasımpaşa zordu. Bundan sonraki bölüm, şu anda tam kadroyuz. Sadece Singo yok, onun dışında tam kadroyuz. Arada da 4 gün var, dinlenme süremiz var. İnsan kazandıkça daha mutlu oluyor. Fiziksel olarak daha çabuk yenileniyor. Maçları kazanmamız lazım."
"AGRESİF OLMAMIZ GEREKİYOR"
Okan Buruk: "Bugün son antrenmanı yapacağız. Planlarımızı daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Galatasaray'ız, kendi sahamızda oynayacağız. Hangi sistemle oynarsak oynayalım, agresif olmamız gerekiyor. O agresifliği gösterip kalemizi gole kapatmaya çalışacağız. O oyuncularımız var. Bunun yanında bizim de gol atmamız gerekiyor."
BATRAKOV İÇİN AÇIKLAMA
-Aleksey Batrakov şu anda ilk 11'de oynayacak seviyede mi, hayali bir gün Barcelona'da oynamakmış. Sizce iyi bir performans göstermesini sağlayabilir mi?
Okan Buruk: "Aleksey ilk defa ülkesinden çıkmış bir oyuncu çok genç yaşında. Buraya geldikten sonra başta Lucas olmak üzere onu buraya adapte etmek için herkes çok yardımcı oldu. İyi futbolcu, çok iyi futbolcu olduğu için transfer ettik zaten. Milli oyuncu, son 3 milli maçta da oynadı. İyi bir profesyonel, iyi bir insan ve çalışmaya, gelişmeye açık. Bu tür bir oyuncuyla çalışmak benim için de değerli. Takım için katkı sağlamaya çalışıyor, bu tarz oyuncuyla çalışmak benim için önemli. Kendisini geliştirmesi için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ofansif olarak iyi bir oyuncu, takımın oyununa da çok çabuk adapte oldu. Takım savunmasını da iyi yapıyor. Performansından çok memnunuz.
Yarınki maç için bugün kararı vereceğiz, ilk 11'i belirleyeceğiz. Yarın göreceğiz."
"İYİ BİR AKŞAM GEÇİRECEĞİMİZE İNANIYORUM"
Lucas Torreira: "Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Yıllardır sağlam bir takım olduğumuzu gösterdik. Şimdi Barcelona gibi büyük bir takıma karşı da iyi bir akşam geçireceğimize inanıyorum."
BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN AÇIKLAMA
-Barış Alper'in Kasımpaşa maçında sağ bekteki performansı
Okan Buruk: "Barış Alper ilk defa o bölgede oynamadı. İki sene önce hem sağ bek hem de sol bekte oynamıştı. Sıkıştığımızda sol bek olarak da takıma önemli katkı verdi. Barış tabii ki takımın önemli oyuncularından biriydi ama o sezon performansının yükselmesinde önemli rol oynamıştı. O mevkiyi biliyor ve oynuyor. Bazı maçlarda rakip yarı alanda daha fazla kullanıyorsunuz oyuncuları, orada hem sağ bek hem de sağ açık gibi oldu. Bu maç daha farklı bir maç. Bu rolü oynayabileceğini gösterdi."
"OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"
Okan Buruk: "Oyuncularıma çok güveniyorum. Böyle maçlarda iyi işler yapabildiğimizi gösterdik. Taraftarımızın desteğiyle en iyisini yapacağız. Elimizden gelenin en fazlasını yapacağız."
"OLUMLU BİR SONUÇ BİZİ MUTLU EDER"
Okan Buruk: "Barcelona'ya karşı olumlu bir sonuç, bizi mutlu eder, çok yükseltir. Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerimiz var, bundan sonra çok daha kritik maçlara çıkacağız. Puanlar çok önemli. Geçen sene benzer bir senaryo Liverpool maçında yaşamıştık."
İLKAY GÜNDOĞAN YANITI
-İlkay Gündoğan'ın Kasımpaşa maçı sonrası tepkisi
Okan Buruk: "Ben futbolculuktan geliyorum. Hepimiz bunları yaşadık. Orada bir duygu var. Oyuncular insan, robot değil. Oynamamış, kenarda ısınıp oyuna girmemiş... O yaşta, o profesyonellikte oynamasanız üzülürsünüz. Çok takılmamak lazım. Geçen hafta çok farklı bir maç oynadık. Oyuncuların iyi karakter, iyi insan olduklarını herkesin bilmesi gerekiyor. Yaptığını yanlış anlamamak gerekiyor, orada insani bir üzüntü. Buraya takılmamak gerekiyor. Takım için en iyisini yapmaya çalışıyor. Ben İlkay'dan çok memnunum."
Okan Buruk: "Tabii ki oyuncularımızla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan dolayı heyecanlıyız, Barcelona'ya karşı oynamaktan dolayı heyecanlıyız. Kendi sahamızda oynayacağız. Kendi sahamızdaki maçlar çok heyecanlı geçiyor, motivasyonumuz çok fazla yükseliyor. Bazen oyuncuları en yüksek seviyede hazırlamanız gerekmiyor. Bu maçın hazırlığı çok daha farklı oluyor.
Dünyanın en formda takımlarından birisiyle oynayacağız. Bu sene her maçlarını kazandılar ama karşılarında da biz olacağız. Biz en iyisini yaptığımızda bence bu statta önemli işler yaptık. Hedefimiz her zaman olduğu gibi kazanmak. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Karşımızda çok önemli bir takım var. Herkese göre favori Barcelona ama en iyisini yapmaya çalışacağız."
"TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"
Lucas Torreira: "Barcelona gibi büyük bir takıma karşı elimizden geleni her şeyi yapacağız. Evimizde oynamak çok önemli ve çok motiveyiz. Büyük bir gece olsun ve taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz yarın."
"SADECE DEFANS YAPMAYACAĞIZ"
Okan Buruk: "Sadece defans yapmayacağız, hücum da yapacağız. İkisini birden düşünmek lazım.
Hangi kararı verirsek, rakibimize karşı nasıl savunma yapmamız gerekiyor... En iyisini yapmamız gerekiyor. En şiddetli baskıyı yapmanız gerekiyor hangi bölgedeyseniz. Top rakipteyken de sizin tutkulu bir şekilde topu almanız çok önemli olacak. Bu tutkuyu göstermemiz gerekiyor. Hangi kararı verirsek bunu en güçlü şekilde yapmamız gerekiyor. Ofansif tarafta da sakin olmak ve topun bizde kalması gerekiyor. Rakibimiz de yüksek hatta oynuyor, o yüksek hatta karşı da her takım plan yapıyor. Bu sene çok fazla gol yemediler. Onlar da kendi oyunlarını rakibe diretmeye çalışan bir takım. Önemli bir takıma karşı oynayacağız. Az hata yapmamız gerekiyor."
TORREIRA, DAVINSON, BATRAKOV...
Okan Buruk: "En zor maçımız belki Kasımpaşa maçıydı. Lucas uzaktan geldi, Davinson uzaktan geldi. Batrakov çok fazla maç oynadı. Türk Milli Takımı'ndan dönen oyuncular vardı, belki de en yorgun onlardı. Kasımpaşa zordu. Bundan sonraki bölüm, şu anda tam kadroyuz. Sadece Singo yok, onun dışında tam kadroyuz. Arada da 4 gün var, dinlenme süremiz var. İnsan kazandıkça daha mutlu oluyor. Fiziksel olarak daha çabuk yenileniyor. Maçları kazanmamız lazım."
"AGRESİF OLMAMIZ GEREKİYOR"
Okan Buruk: "Bugün son antrenmanı yapacağız. Planlarımızı daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Galatasaray'ız, kendi sahamızda oynayacağız. Hangi sistemle oynarsak oynayalım, agresif olmamız gerekiyor. O agresifliği gösterip kalemizi gole kapatmaya çalışacağız. O oyuncularımız var. Bunun yanında bizim de gol atmamız gerekiyor."
BATRAKOV İÇİN AÇIKLAMA
-Aleksey Batrakov şu anda ilk 11'de oynayacak seviyede mi, hayali bir gün Barcelona'da oynamakmış. Sizce iyi bir performans göstermesini sağlayabilir mi?
Okan Buruk: "Aleksey ilk defa ülkesinden çıkmış bir oyuncu çok genç yaşında. Buraya geldikten sonra başta Lucas olmak üzere onu buraya adapte etmek için herkes çok yardımcı oldu. İyi futbolcu, çok iyi futbolcu olduğu için transfer ettik zaten. Milli oyuncu, son 3 milli maçta da oynadı. İyi bir profesyonel, iyi bir insan ve çalışmaya, gelişmeye açık. Bu tür bir oyuncuyla çalışmak benim için de değerli. Takım için katkı sağlamaya çalışıyor, bu tarz oyuncuyla çalışmak benim için önemli. Kendisini geliştirmesi için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ofansif olarak iyi bir oyuncu, takımın oyununa da çok çabuk adapte oldu. Takım savunmasını da iyi yapıyor. Performansından çok memnunuz.
Yarınki maç için bugün kararı vereceğiz, ilk 11'i belirleyeceğiz. Yarın göreceğiz."
"İYİ BİR AKŞAM GEÇİRECEĞİMİZE İNANIYORUM"
Lucas Torreira: "Takım arkadaşlarıma çok güveniyorum. Yıllardır sağlam bir takım olduğumuzu gösterdik. Şimdi Barcelona gibi büyük bir takıma karşı da iyi bir akşam geçireceğimize inanıyorum."
BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN AÇIKLAMA
-Barış Alper'in Kasımpaşa maçında sağ bekteki performansı
Okan Buruk: "Barış Alper ilk defa o bölgede oynamadı. İki sene önce hem sağ bek hem de sol bekte oynamıştı. Sıkıştığımızda sol bek olarak da takıma önemli katkı verdi. Barış tabii ki takımın önemli oyuncularından biriydi ama o sezon performansının yükselmesinde önemli rol oynamıştı. O mevkiyi biliyor ve oynuyor. Bazı maçlarda rakip yarı alanda daha fazla kullanıyorsunuz oyuncuları, orada hem sağ bek hem de sağ açık gibi oldu. Bu maç daha farklı bir maç. Bu rolü oynayabileceğini gösterdi."
"OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"
Okan Buruk: "Oyuncularıma çok güveniyorum. Böyle maçlarda iyi işler yapabildiğimizi gösterdik. Taraftarımızın desteğiyle en iyisini yapacağız. Elimizden gelenin en fazlasını yapacağız."
"OLUMLU BİR SONUÇ BİZİ MUTLU EDER"
Okan Buruk: "Barcelona'ya karşı olumlu bir sonuç, bizi mutlu eder, çok yükseltir. Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerimiz var, bundan sonra çok daha kritik maçlara çıkacağız. Puanlar çok önemli. Geçen sene benzer bir senaryo Liverpool maçında yaşamıştık."
İLKAY GÜNDOĞAN YANITI
-İlkay Gündoğan'ın Kasımpaşa maçı sonrası tepkisi
Okan Buruk: "Ben futbolculuktan geliyorum. Hepimiz bunları yaşadık. Orada bir duygu var. Oyuncular insan, robot değil. Oynamamış, kenarda ısınıp oyuna girmemiş... O yaşta, o profesyonellikte oynamasanız üzülürsünüz. Çok takılmamak lazım. Geçen hafta çok farklı bir maç oynadık. Oyuncuların iyi karakter, iyi insan olduklarını herkesin bilmesi gerekiyor. Yaptığını yanlış anlamamak gerekiyor, orada insani bir üzüntü. Buraya takılmamak gerekiyor. Takım için en iyisini yapmaya çalışıyor. Ben İlkay'dan çok memnunum."