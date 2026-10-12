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Gabriel Paulista, takımını Beşiktaş üzerinden eleştirdi

Beşiktaş'ın eski savunmacısı Gabriel Paulista, Palmeiras'a 4-1 yenildikleri maçın ardından Corinthians yönetimine sert tepki gösterdi. Eski kulüplerinin oyuncularını koruduğunu vurgulayan Brezilyalı futbolcu, ödenmeyen maaşlara da dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 12 Ekim 2026 13:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Gabriel Paulista, takımını Beşiktaş üzerinden eleştirdi
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Kariyerini ülkesinin takımlarından Corinthians'ta sürdüren Beşiktaş'ın eski savunmacısı Gabriel Paulista, Palmeiras'a 4-1 yenildikleri maçın ardından yönetimi adeta topa tuttu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 35 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, Corinthians yönetimini eleştirirken aralarında Beşiktaş'ın da olduğu eski kulüplerinden örnekler verdi.

"OYUNCULARI KORUMAK İÇİN CANLARINI BİLE VERİRLERDİ"

Palmeiras'a 4-1 yenildikleri maçın ardından konuşan Gabriel Paulista, "Yönetimler, oynadığım tüm kulüplerde oyuncularını korurdu. Oyuncuları korumak için canlarını bile verirlerdi. Ama burada hiçbir koruma göremiyorum. Yöneticilerin arasında bu kulübe saygı duymayan, saygının ne anlama geldiğini bile bilmeyen çok sayıda insan var." sözleriyle Corinthians yönetimini eleştirdi ve aralarında Beşiktaş'ın da olduğu eski kulüplerinin oyuncularına verdikleri değerin altını çizdi.

Tecrübeli isim, konuşmasını ise "Açıkçası, yaşananları artık önemsemiyorum. Yönetimden biri gelip de saçmaladığımı söylemek isterse buyursun, ben buradayım ve bunları ifade etmeyi sürdüreceğim. Maaşların ödenmesi, özellikle de kulüp çalışanlarının maaşının ödenmesi gerekiyor. Bu durum hepimizi kötü etkiliyor." şeklinde sürdürdü.

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