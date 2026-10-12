Hansi Flick'ten Galatasaray ve Batrakov sözleri!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın konuk olacakları Galatasaray'ın büyük bir takım olduğunu ve buna uygun oynadığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alman teknik direktör, yarın saat 22.00'de yapılacak maç öncesi RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Galatasaray taraftarının oluşturacağı atmosfere değinen Flick, "Buradaki atmosfere hazır olmalıyız. Dünyanın en iyi atmosferlerinden birisi burada oluşturuluyor. Burada inanılmaz yüksek seviyede bir atmosfer var. Bazı anlarda buradaki ses seviyesi inanılmaz noktalara ulaşabiliyor. Galatasaray büyük takım ve büyük takım gibi oynuyor. Biz de buna uygun oynamalıyız. Galatasaray kendisini çok geliştirdi. Hücumda çok iyi oyuncuları var. Takım halinde oynamalı, özellikle savunma anlamında birlikte hareket etmeliyiz." diye konuştu.
Bu sezon yaptıkları 9 maçı kazanmanın üzerlerinde bir baskı oluşturmadığını anlatan tecrübeli teknik adam, "Aldığımız sonuçlar antrenmanlarımızın ve çok çalışmalarımızın bir sonucu. Takım olarak soyunma odasındaki atmosferimiz ve birlikteliğimiz de çok yüksek. Ancak her maç farklı. Her maç 0-0 başlıyor. Yarın da aynı şey geçerli. Bizim için zor bir maç olacak. Aynı performansı sahaya yansıtmamız gerekecek. Burada o anın içinde bulunmak ve yaşamak önemli. Futbolda her şey kısa sürede değişebiliyor. Odaklı olmalıyız. Takımımdan yarın bunu görmek isteyeceğim. Özellikle bu stattaki atmosferi düşündüğümüzde konsatrasyonu sahaya yansıtmamız gerekecek." ifadelerini kullandı.
Sezonun henüz başında olduklarını vurgulayan Flick, "Çıktığımız 9 maçı kazanmamız bir baskı değil ayrıcalık. Her gün çok ve sıkı çalışıyoruz. Sezonun bitişine çok zaman var. Tüm sezona odaklanmalıyız. Tüm maçları aynı mantalite ile oynamalıyız. Top bizdeyken öz güvenli oynamamız lazım. Bunu 9 maçta gösterdik, kalan maçlarda da yapabiliriz." dedi.
Flick, bu sezon çıktıkları 9 maçta 39 gol attıklarının hatırlatılarak yarın gollü bir galibiyet bekleyip beklemediğinin sorulması üzerine, "Kaç gol attığımızdan bağımsız benim için önemli tek şey maçı kazanmak. Yarın sadece 1-0 kazansak bile aynı derecede mutlu olacağım. Takımımızı ve rakibi inceliyoruz. İyi oynayan bir takım. Hücumda iyi oyuncuları var. Galatasaray deplasmanı zor olacak." şeklinde görüş belirtti.
"REAL MADRID MAÇI HAKKINDA KONUŞMAYACAĞIM"
Hansi Flick, Galatasaray maçının önemine değinerek özellikle yaklaşan Real Madrid derbisiyle ilgili soruları yanıtlamayacağını söyledi.
Real Madrid'in Villarreal ile yaptığı maçta Carlos Vinicius Junior'ın kırmızı kart görmesine tepki vermesinin 25 Ekim'de yapılacak El Clasico'yu etkileyip etkilemeyeceğinin sorulması üzerine Flick, "Şu anda Galatasaray'a karşı bir maçımız var. Real Madrid ile ilgili bir soruyu yanıtlayacak değilim. Karşımızda Galatasaray gibi çok önemli bir takım var. Real Madrid ile ilgli soruyu o maçtan önce yanıtlayabilirim. Şu andaki odak noktamız Real Madrid maçı değil. Beklentim Galatasaray maçıyla ilgili sorular." açıklamasını yaptı.
"GABRİEL JESUS HAZIR"
Barcelona Teknik Direktörü Flick, Brezilyalı santrfor Gabriel Jesus'un yarınki maça hazır olduğunu dile getirdi.
Brezilyalı futbolcunun performansından memnun olduğunu aktaran Flick, "Gabriel Jesus hazır. Ancak oynayıp oynamayacağına yarın karar vereceğiz. Şu anda takımımızda bulunmasından çok mutlu olduğum bir oyuncu. Bu iyi performansı pozitif anlamda şaşırtıcı oldu. Harika birisi. Bizim için maçlarda iyi performans ortaya koydu. Karakteri de aynı zamanda çok pozitif. Harika bir insan ve futbolcu." diye konuştu.
BATRAKOV YORUMU
Hansi Flinck, Aleksey Batrakov'un Galatasaray için iyi bir transfer olduğunu söyledi.
Bir Rus basın mensubunun Batrakov'un hayalinin bir gün Barcelona'da oynamak olduğunu söylemesi üzerine Flick, "Batrakov'un çok fazla maçını izlemedim ancak son maçta iyi oynadığını biliyorum. Galatasaray için iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Genç ve yetenekli bir futbolcuysanız Barcelona hayalleriniz olabilir. Çalışmak, tutkuyu ve çalışma azmini gösterip hayallerinizin peşinden koşmanız gerek." şeklinde görüş belirtti.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Barcelona, 13 Ekim Salı günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Müsabakanın yapılacağı RAMS Park'ta teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Isınma hareketleri ve fiziksel çalışmayla başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde Galatasaray maçının taktik provasının yapıldığı bildirildi.
Antrenmanı Barcelona Başkanı Joan Laporta da izledi.
Galatasaray ile Barcelona, yarın saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.
Galatasaray taraftarının oluşturacağı atmosfere değinen Flick, "Buradaki atmosfere hazır olmalıyız. Dünyanın en iyi atmosferlerinden birisi burada oluşturuluyor. Burada inanılmaz yüksek seviyede bir atmosfer var. Bazı anlarda buradaki ses seviyesi inanılmaz noktalara ulaşabiliyor. Galatasaray büyük takım ve büyük takım gibi oynuyor. Biz de buna uygun oynamalıyız. Galatasaray kendisini çok geliştirdi. Hücumda çok iyi oyuncuları var. Takım halinde oynamalı, özellikle savunma anlamında birlikte hareket etmeliyiz." diye konuştu.
Bu sezon yaptıkları 9 maçı kazanmanın üzerlerinde bir baskı oluşturmadığını anlatan tecrübeli teknik adam, "Aldığımız sonuçlar antrenmanlarımızın ve çok çalışmalarımızın bir sonucu. Takım olarak soyunma odasındaki atmosferimiz ve birlikteliğimiz de çok yüksek. Ancak her maç farklı. Her maç 0-0 başlıyor. Yarın da aynı şey geçerli. Bizim için zor bir maç olacak. Aynı performansı sahaya yansıtmamız gerekecek. Burada o anın içinde bulunmak ve yaşamak önemli. Futbolda her şey kısa sürede değişebiliyor. Odaklı olmalıyız. Takımımdan yarın bunu görmek isteyeceğim. Özellikle bu stattaki atmosferi düşündüğümüzde konsatrasyonu sahaya yansıtmamız gerekecek." ifadelerini kullandı.
Sezonun henüz başında olduklarını vurgulayan Flick, "Çıktığımız 9 maçı kazanmamız bir baskı değil ayrıcalık. Her gün çok ve sıkı çalışıyoruz. Sezonun bitişine çok zaman var. Tüm sezona odaklanmalıyız. Tüm maçları aynı mantalite ile oynamalıyız. Top bizdeyken öz güvenli oynamamız lazım. Bunu 9 maçta gösterdik, kalan maçlarda da yapabiliriz." dedi.
Flick, bu sezon çıktıkları 9 maçta 39 gol attıklarının hatırlatılarak yarın gollü bir galibiyet bekleyip beklemediğinin sorulması üzerine, "Kaç gol attığımızdan bağımsız benim için önemli tek şey maçı kazanmak. Yarın sadece 1-0 kazansak bile aynı derecede mutlu olacağım. Takımımızı ve rakibi inceliyoruz. İyi oynayan bir takım. Hücumda iyi oyuncuları var. Galatasaray deplasmanı zor olacak." şeklinde görüş belirtti.
"REAL MADRID MAÇI HAKKINDA KONUŞMAYACAĞIM"
Hansi Flick, Galatasaray maçının önemine değinerek özellikle yaklaşan Real Madrid derbisiyle ilgili soruları yanıtlamayacağını söyledi.
Real Madrid'in Villarreal ile yaptığı maçta Carlos Vinicius Junior'ın kırmızı kart görmesine tepki vermesinin 25 Ekim'de yapılacak El Clasico'yu etkileyip etkilemeyeceğinin sorulması üzerine Flick, "Şu anda Galatasaray'a karşı bir maçımız var. Real Madrid ile ilgili bir soruyu yanıtlayacak değilim. Karşımızda Galatasaray gibi çok önemli bir takım var. Real Madrid ile ilgli soruyu o maçtan önce yanıtlayabilirim. Şu andaki odak noktamız Real Madrid maçı değil. Beklentim Galatasaray maçıyla ilgili sorular." açıklamasını yaptı.
"GABRİEL JESUS HAZIR"
Barcelona Teknik Direktörü Flick, Brezilyalı santrfor Gabriel Jesus'un yarınki maça hazır olduğunu dile getirdi.
Brezilyalı futbolcunun performansından memnun olduğunu aktaran Flick, "Gabriel Jesus hazır. Ancak oynayıp oynamayacağına yarın karar vereceğiz. Şu anda takımımızda bulunmasından çok mutlu olduğum bir oyuncu. Bu iyi performansı pozitif anlamda şaşırtıcı oldu. Harika birisi. Bizim için maçlarda iyi performans ortaya koydu. Karakteri de aynı zamanda çok pozitif. Harika bir insan ve futbolcu." diye konuştu.
BATRAKOV YORUMU
Hansi Flinck, Aleksey Batrakov'un Galatasaray için iyi bir transfer olduğunu söyledi.
Bir Rus basın mensubunun Batrakov'un hayalinin bir gün Barcelona'da oynamak olduğunu söylemesi üzerine Flick, "Batrakov'un çok fazla maçını izlemedim ancak son maçta iyi oynadığını biliyorum. Galatasaray için iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Genç ve yetenekli bir futbolcuysanız Barcelona hayalleriniz olabilir. Çalışmak, tutkuyu ve çalışma azmini gösterip hayallerinizin peşinden koşmanız gerek." şeklinde görüş belirtti.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Barcelona, 13 Ekim Salı günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Müsabakanın yapılacağı RAMS Park'ta teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Isınma hareketleri ve fiziksel çalışmayla başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde Galatasaray maçının taktik provasının yapıldığı bildirildi.
Antrenmanı Barcelona Başkanı Joan Laporta da izledi.
Galatasaray ile Barcelona, yarın saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.