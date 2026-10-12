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Lamine Yamal'dan dikkat çeken İstanbul paylaşımı!

Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, İstanbul'a gelir gelmez yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 12 Ekim 2026 18:22 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2026 18:24
Haber: Sporx.com
Lamine Yamal'dan dikkat çeken İstanbul paylaşımı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Barcelona, mücadele öncesinde İstanbul'a geldi.

Katalan ekibinin genç yıldızı Lamine Yamal'ın İstanbul'dan yaptığı paylaşım ise kısa sürede dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BARCELONA İSTANBUL'DA

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'a konuk olacak Barcelona, karşılaşma öncesinde Türkiye'ye gelerek konaklayacağı otele yerleşti. İki takım, yarın RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak mücadelede kozlarını paylaşacak.

TÜRK BAYRAKLI İSTANBUL MANZARASINI PAYLAŞTI

Barcelona'nın 18 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal, İstanbul'a gelişinin ardından Instagram hesabından bir fotoğraf yayımladı. Türk bayrağının dalgalandığı İstanbul manzarasını takipçileriyle paylaşan genç futbolcunun gönderisi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İLK 11'DE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Barcelona'nın en önemli hücum silahlarından biri olan Lamine Yamal'ın Galatasaray karşısında mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor. Genç yıldızın performansı, RAMS Park'taki kritik karşılaşmanın merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.

SEVGİLİSİNDEN DE İSTANBUL PAYLAŞIMI

Öte yandan Lamine Yamal'ın sevgilisi Ines Garcia da İstanbul'dan paylaşım yaptı. Garcia, genç yıldızla birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "İstanbul'dayız." notuyla yayımladı.

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