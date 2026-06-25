Atletico Madrid'de anlaşma tamam: Le-Kang in

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Paris Saint-Germain forması giyen Lee Kang-in transferinde önemli mesafe kat etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Matteo Moretto'nun haberine göre; Atletico Madrid ile Güney Koreli futbolcu arasındaki anlaşma sözlü olarak tamamlandı. Lee Kang-in'in, İspanyok ekibin kendisine sunduğu teklifi bir süre önce kabul ettiği belirtildi.



Haberde, transferin önündeki tek engelin kulüpler arasındaki bonservis pazarlığı olduğu aktarıldı. Atletico Madrid ile Paris Saint-Germain'in, transferin resmiyet kazanması için bonservis bedeli konusunda görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.



