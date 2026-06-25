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Atletico Madrid'de anlaşma tamam: Le-Kang in

Atletico Madrid, Paris Saint-Germain forması giyen Lee Kang-in ile sözlü anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 20:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Atletico Madrid'de anlaşma tamam: Le-Kang in
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İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Paris Saint-Germain forması giyen Lee Kang-in transferinde önemli mesafe kat etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Matteo Moretto'nun haberine göre; Atletico Madrid ile Güney Koreli futbolcu arasındaki anlaşma sözlü olarak tamamlandı. Lee Kang-in'in, İspanyok ekibin kendisine sunduğu teklifi bir süre önce kabul ettiği belirtildi.

Haberde, transferin önündeki tek engelin kulüpler arasındaki bonservis pazarlığı olduğu aktarıldı. Atletico Madrid ile Paris Saint-Germain'in, transferin resmiyet kazanması için bonservis bedeli konusunda görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

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