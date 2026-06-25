İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Paris Saint-Germain forması giyen Lee Kang-in transferinde önemli mesafe kat etti.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
İŞARETLE
Matteo Moretto'nun haberine göre; Atletico Madrid ile Güney Koreli futbolcu arasındaki anlaşma sözlü olarak tamamlandı. Lee Kang-in'in, İspanyok ekibin kendisine sunduğu teklifi bir süre önce kabul ettiği belirtildi.
Haberde, transferin önündeki tek engelin kulüpler arasındaki bonservis pazarlığı olduğu aktarıldı. Atletico Madrid ile Paris Saint-Germain'in, transferin resmiyet kazanması için bonservis bedeli konusunda görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.
Atletico Madrid'de anlaşma tamam: Le-Kang in
Atletico Madrid, Paris Saint-Germain forması giyen Lee Kang-in ile sözlü anlaşmaya vardı.
İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Paris Saint-Germain forması giyen Lee Kang-in transferinde önemli mesafe kat etti.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!
İŞARETLE
Matteo Moretto'nun haberine göre; Atletico Madrid ile Güney Koreli futbolcu arasındaki anlaşma sözlü olarak tamamlandı. Lee Kang-in'in, İspanyok ekibin kendisine sunduğu teklifi bir süre önce kabul ettiği belirtildi.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Beşiktaş'ta Taylan Bulut gelişmesi!
-
9
Fenerbahçe Beko'dan dev transfer operasyonu!
-
8
Galatasaray'da yeni aday: Franculino Dju
-
7
Icardi'nin menajeri: "Bu iddialar çok komik!"
-
6
Trabzonspor'da Onana gelişmesi!
-
5
Muani'nin menajeri Türkiye'ye önerdi
-
4
Galatasaray'dan Bursaspor'a teklif: "5 milyon Euro!"
-
3
Fenerbahçe'de Ollie Watkins iddiası!
-
2
"Can Uzun imzayı atacak!"
-
1
Fenerbahçe'nin korktuğu başına gelmedi; UEFA cezası
- 20:37 Manchester United'dan Nmecha atağı! Dev kulüpler sıraya girdi
- 20:17 Tuğberk Tanrıvermiş'in yeni adresi belli oldu
- 20:11 Atletico Madrid'de anlaşma tamam: Le-Kang in
- 19:29 Fransız futbolcu nehirde boğularak hayatını kaybetti
- 19:19 Anadolu Efes, Fransız basketbolcu Strazel'i kadrosuna kattı
- 19:15 Türk Telekom, uzun forvet Berkan Durmaz ile yollarını ayırdı
- 19:05 Kuşadası Galatasaray Derneği'nden Yaşar Bilir'e ziyaret
- 18:46 Gençlerbirliği'ne veda etti: Abdullah Şahindere
- 18:36 Fahrettin Can Er'den dünya ikinciliği: Türkiye rekoru kırdı
- 18:26 Ajax'tan Marc-Andre ter Stegen hamlesi
- 18:15 Real Madrid'den Nico Paz kararı: Geri alma maddesi devrede
- 17:37 Trabzonspor Basketbol, Notae'yi duyurdu!
- 17:33 Arsenal, Hincapie'nin tapusunu aldı
- 17:32 Dünya Muaythai Şampiyonası'nda milli sporculardan 16 madalya
- 17:27 TOFAŞ'tan oyun kurucu hamlesi: Zach Nutall imzayı attı
- 17:19 Bahçeşehir Koleji'nde ayrılık: Jordan Ford ile yollar ayrıldı
- 17:13 Çorum FK'de ayrılık: Hasan Hüseyin Akınay
- 17:11 Lamine Yamal, "secdeli" gol sevinci sonrası sosyal medyada hedef oldu
- 17:09 VakıfBank, Kanadalı orta oyuncu Emily Maglio'yu transfer etti
- 17:02 Zeynep Sönmez, Eastbourne Açık'a çeyrek finalde veda etti
- 16:57 Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Silvestri'yi kadrosuna kattı
- 16:56 Galatasaray, Süper Lig'den iki transfer düşünüyor!
- 16:55 Kings, DeMar DeRozan ile yollarını ayırmaya hazır
- 16:54 Domantas Sabonis'e yoğun ilgi! Kings takas ihtimalini değerlendiriyor
- 16:52 Al Horford, Warriors ile yeni sözleşme imzaladı
- 16:51 Timberwolves'tan LaMelo Ball hamlesi!
- 16:46 Fenerbahçe Beko'da 4 ayrılık
- 16:28 Selçuk İnan'ın gözü Berkan Kutlu'da
- 16:11 Galatasaray MCT Technic'te 3 ayrılık
- 15:45 Beşiktaş kesenin ağzını açtı! Frendrup için 20 milyon euro
- 15:31 Lucas Torreira ilk kez anlattı: "Beni öldürmeyi planlıyormuş"
- 15:07 Beşiktaş'ta Taylan Bulut gelişmesi!
- 14:27 Muani'nin menajeri Türkiye'ye önerdi
- 14:02 Karşıyaka'dan 100'üncü yıla özel Ata Mirası forması
- 13:57 Göztepe'de iki yerli için transfer ihtimali ortadan kalktı!
- 13:48 Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü
- 13:07 Gönül verdiği sarı-lacivert renklerin peşinde sınır tanımıyor
- 13:00 Fethi Heper'in adını taşıyan okulda sporcu ve bilim insanları yetişecek
- 12:54 Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'ndaki 14 madalyanın 11'i Tekirdağlı sporculardan
- 12:45 Galatasaray'dan Bursaspor'a teklif: "5 milyon Euro!"
- 12:38 Yüksel Yıldırım: "5 futbolcu ile görüştük ancak..."
- 12:32 Stevens: "Jaylen Brown bizim için hâlâ çok değerli"
- 12:32 Hornets, LaMelo Ball için takas görüşmelerine başladı
- 12:31 Lakers'ın LeBron planı: Hedef Jarrett Allen
- 12:29 Grizzlies, Isaiah Stewart'ı kadrosuna kattı
- 12:28 Austin Reaves, Lakers ile 185 milyon dolarlık yeni sözleşme imzaladı
- 12:22 Bizim Çocuklar, 654. maçına ABD karşısında çıkacak
- 12:15 Trabzonspor'da Lukebakio sürprizi
- 11:59 Trabzonspor'da Onana gelişmesi!
- 11:54 Değişiklik kararı sonrası Kim Min-Jae çıldırdı!
- 11:44 Beşiktaş'ta iki yıldıza yurt dışından talipler var!
- 11:34 Galatasaray'da yeni aday: Franculino Dju
- 11:24 Fenerbahçe'de Ollie Watkins iddiası!
- 11:13 Galatasaray'dan 10+4 için 'yerli ve milli' transfer harekatı!
- 10:40 Milliler, Dünya Kupası'nda veda maçına çıkıyor!
- 10:35 Milli pentatletler final sahnesinde!
- 10:35 Fenerbahçe Beko'dan dev transfer operasyonu!
- 10:34 Pavard, Galatasaray'ın radarında
- 10:33 U20 Kadın Hentbol Milli Takımı, İspanya'ya mağlup
- 10:23 Ayhancan Güven, Spa 24 Saat'te piste çıkıyor