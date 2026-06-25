Zeynep Sönmez, Eastbourne Açık'a çeyrek finalde veda etti

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, İngiltere'de düzenlenen Eastbourne Açık'ta çeyrek finalde elendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dünya sıralamasının 54. basamağındaki Zeynep, WTA 250 düzeyindeki organizasyonun tek kadınlar çeyrek finalinde 3 numaralı seribaşı Jelena Ostapenko ile çim kortta karşılaştı.
Milli tenisçi, dünya 35'incisi Litvanyalı rakibine 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.
Milli tenisçi, dünya 35'incisi Litvanyalı rakibine 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.