Karşıyaka'dan 100'üncü yıla özel Ata Mirası forması

Armasında ay-yıldızlı bayrağımızı taşıma onurunu cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat verdiği Karşıyaka Spor Kulübü, bu gururlu günün 100'üncü yılı anısına özel forma çıkardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tam bir asır önce 24 Haziran 1926'da Mustafa Kemal Atatürk tarafından kulübe emanet edilen ay-yıldızlı armanın 100'üncü yılına özel hazırlanan, "Ata Mirası" adı verilen forma taraftarla buluştu. Bir asırlık gururun, bağlılığın ve cumhuriyet sevdasının izlerini taşıyan özel formada Atatürk'ün kulübü ikinci kez ziyaret ederek ay-yıldızla onurlandırdığı günün fotoğrafı ve tarihi yer aldı.
Formanın yarından itibaren lisanslı ürün mağazalarında satışa sunulacağı duyuruldu. Kurucularının Kurtuluş Savaşı'nın ardından tekrar oluşturdukları takımla yabancı takımları yenerek İzmir'de namağlup şampiyonluğa ulaşması üzerine Atatürk tarafından kulübe emanet edilen armasında ay-yıldız taşıma onurunun 100'üncü yılı, Karşıyaka Spor Kulübü Tarihi Müzesi'nde camiayla birlikte de kutlandı.
Formanın yarından itibaren lisanslı ürün mağazalarında satışa sunulacağı duyuruldu. Kurucularının Kurtuluş Savaşı'nın ardından tekrar oluşturdukları takımla yabancı takımları yenerek İzmir'de namağlup şampiyonluğa ulaşması üzerine Atatürk tarafından kulübe emanet edilen armasında ay-yıldız taşıma onurunun 100'üncü yılı, Karşıyaka Spor Kulübü Tarihi Müzesi'nde camiayla birlikte de kutlandı.