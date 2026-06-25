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Muani'nin menajeri Türkiye'ye önerdi

Premier Lig ekibi Tottenham'da geçtiğimiz sezonu tamamlayan ve bonservisi PSG'de olan Randa Kolo Muani takımdan ayrılabilir. Fransız golcüyü menajeri Türk kulüplerine önerirken olası bir transferin mali detayları belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 14:27
Haber: Trtspor, Fotoğraf: Imago
Muani'nin menajeri Türkiye'ye önerdi
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Tottenham'la kiralık sözleşmesinin sona ermesinina rdından Paris Saint-Germain'e geri dönen Randal Kolo Muani'nin geleceğiyle belirsizlik devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Daha önce Türk kulüplerinin gündemine gelen 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

MENAJERİ TÜRK KULÜPLERİNE ÖNERDİ

TRT Spor'da yer alan habere göre deneyimli golcünün menajeri, oyuncusunu bir kez daha Türk kulüplerine önerdi. Daha önce Roma'nın ilgilendiği Muani için yapılan görüşmelerde İtalyan ekibiyle sorunların şu an için çözülemediği aktarıldı.

TRANSFERİN MALİ DETAYLARI

Kolo Muani'nin Türkiye'ye olası transferindeki mali detaylar da belli oldu. Fransız golcünün Türk kulüplerine transferi için talep edilen maaşın 10 milyon euro olduğu, bonservis pazarlıklarının ise 20 milyon eurodan başlayacağı aktarıldı.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Tottenham formasıyla geçtiğimiz sezon 41 maça çıkan Randal Kolo Muani, 5 gol ve 4 asist kaydetti. Deneyimli santrfor kariyerinde daha önce Juventus, Eintracht Frankfurt, Nantes, US Boulogne ve US Torcy takımlarında da oynadı.

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