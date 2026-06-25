Haber Tarihi: 25 Haziran 2026 14:46 - Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026 14:46

Martı TAG Kapandı mı? Martı TAG Yasaklandı mı, Son Durum Ne?

Son günlerde ulaşım hizmetleriyle ilgili araştırma yapan vatandaşlar, "Martı TAG kapandı mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Özellikle şehir içi ulaşımda kullanılan Martı TAG hizmetinin devam edip etmediği gündemde yer alıyor.

Martı TAG Kapandı mı? Martı TAG Yasaklandı mı, Son Durum Ne?
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Martı TAG ile ilgili gelişmeler, kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Martı TAG çalışıyor mu?

Martı TAG hizmetinin durumu dönem dönem alınan resmi kararlar, hukuki süreçler ve uygulamalara göre değişebiliyor. Kullanıcılar uygulama üzerinden hizmetin aktif olup olmadığını kontrol edebiliyor.

Martı TAG kullanıcıları;

Uygulama üzerinden araç çağırma,
Sürücü ve yolcu eşleşmesi,
Yolculuk işlemleri

gibi hizmetleri takip edebiliyor.

Martı TAG neden kapanabilir?

Martı TAG ile ilgili tartışmaların temelinde ulaşım mevzuatı ve uygulamanın yasal durumu bulunuyor.


Gündeme gelen konular arasında:

Paylaşımlı yolculuk düzenlemeleri,
Ulaşım izinleri,
Denetimler,
Hukuki süreçler

yer alıyor.

Martı TAG yasaklandı mı?

Martı TAG'ın tamamen kapatıldığına ilişkin resmi bir karar olup olmadığı, yetkili kurumların açıklamalarına göre takip ediliyor.

Bir hizmetin tamamen sona ermesi için resmi kurumlar veya şirket tarafından açıklama yapılması gerekiyor.

Martı TAG kullanıcıları ne yapmalı?

Hizmeti kullanmak isteyen vatandaşların güncel bilgileri Martı'nın resmi kanallarından ve yetkili kurumların duyurularından takip etmesi öneriliyor.

Sosyal medyada yayılan doğrulanmamış iddialara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Sonuç: Martı TAG Kapandı mı?

Martı TAG'ın kapatılıp kapatılmadığı konusu, resmi açıklamalar ve güncel kararlarla netleşiyor. Kullanıcıların yolculuk öncesinde uygulama durumunu ve resmi duyuruları kontrol etmeleri önem taşıyor.

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