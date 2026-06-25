Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı? 25 Haziran 2026 Dünya Kupası Maç Programı

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada takımlar üst tura yükselmek için kritik mücadelelere çıkıyor.

25 Haziran 2026 Dünya Kupası maçları

Bugün Dünya Kupası'nda grup aşaması kapsamında önemli karşılaşmalar oynanacak.

Günün maç programında yer alan bazı karşılaşmalar şöyle:

Ekvador - Almanya

Curaçao - Fildişi Sahili

Tunus - Hollanda

Japonya - İsveç

Türkiye - ABD

Paraguay - Avustralya

Bu akşam Dünya Kupası'nda hangi maçlar var?

Günün dikkat çeken mücadelelerinden biri Türkiye ile ABD arasında oynanacak karşılaşma olacak. A Milli Takım, gruptaki durumunu belirleyecek önemli bir mücadeleye çıkacak.

Takımlar, son 32 turuna kalabilmek için sahadan avantajlı sonuçla ayrılmayı hedefliyor.

Dünya Kupası grup maçları sona mı eriyor?

2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasının son karşılaşmaları oynanırken takımların üst tur yolculuğu netleşmeye başlıyor.

Puan durumu, averaj hesapları ve alınacak sonuçlar tur eşleşmelerini doğrudan etkiliyor.

Dünya Kupası maçları hangi kanalda?

Karşılaşmalar Türkiye'de turnuvanın resmi yayıncısı üzerinden takip edilebiliyor. Maç saatleri ve yayın bilgileri güncel yayın akışlarından öğrenilebiliyor.

Sonuç: Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı?

Evet, 25 Haziran 2026 Perşembe günü Dünya Kupası'nda maçlar oynanıyor. Futbolseverler gün boyunca kritik grup mücadelelerini takip edebilecek.