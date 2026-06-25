Haber Tarihi: 25 Haziran 2026 15:23 -
Güncelleme Tarihi:
25 Haziran 2026 15:23
Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı? 25 Haziran 2026 Dünya Kupası Maç Programı
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı devam ediyor. Futbolseverler, "Bugün Dünya Kupası maçı var mı?" sorusunun yanıtını ve günün karşılaşma programını araştırıyor.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada takımlar üst tura yükselmek için kritik mücadelelere çıkıyor.
25 Haziran 2026 Dünya Kupası maçlarıBugün Dünya Kupası'nda grup aşaması kapsamında önemli karşılaşmalar oynanacak.Günün maç programında yer alan bazı karşılaşmalar şöyle:Ekvador - AlmanyaCuraçao - Fildişi SahiliTunus - HollandaJaponya - İsveçTürkiye - ABDParaguay - AvustralyaBu akşam Dünya Kupası'nda hangi maçlar var?Günün dikkat çeken mücadelelerinden biri Türkiye ile ABD arasında oynanacak karşılaşma olacak. A Milli Takım, gruptaki durumunu belirleyecek önemli bir mücadeleye çıkacak.Takımlar, son 32 turuna kalabilmek için sahadan avantajlı sonuçla ayrılmayı hedefliyor.Dünya Kupası grup maçları sona mı eriyor?
2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasının son karşılaşmaları oynanırken takımların üst tur yolculuğu netleşmeye başlıyor.Puan durumu, averaj hesapları ve alınacak sonuçlar tur eşleşmelerini doğrudan etkiliyor.Dünya Kupası maçları hangi kanalda?Karşılaşmalar Türkiye'de turnuvanın resmi yayıncısı üzerinden takip edilebiliyor. Maç saatleri ve yayın bilgileri güncel yayın akışlarından öğrenilebiliyor.Sonuç: Bugün Dünya Kupası Maçı Var mı?Evet, 25 Haziran 2026 Perşembe günü Dünya Kupası'nda maçlar oynanıyor. Futbolseverler gün boyunca kritik grup mücadelelerini takip edebilecek.
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