Apple zamlı fiyat listesi 2026: İphone, Mac, İpad zamlı fiyatları

Teknoloji devi Apple, yapay zeka veri merkezlerinin neden olduğu küresel çip krizi nedeniyle Mac ve iPad fiyatlarına yüzde 15 ila 25 arasında dev bir zam yaptı.

Şirketin yeni CEO'luk koltuğuna oturmaya hazırlanan John Ternus öncesinde aldığı bu tarihi karar doğrultusunda, birçok modelde 200 doları bulan küresel fiyat artışlarına gidilirken, iPhone fiyatları şimdilik sabit tutuldu.

Bloomberg ve The Wall Street Journal tarafından derlenen verilere göre, Apple'ın en popüler ürünlerinin fiyatları şu şekilde değişti.

Şirketin en yeni bütçe dostu dizüstü bilgisayarı olan MacBook Neo'nun başlangıç fiyatı 599 dolardan 699 dolara yükselirken, popüler MacBook Air modelinin fiyatı ise 1.099 dolardan 1.299 dolara çıktı. Güçlü performans arayanların tercihi olan giriş seviyesi 14 inç MacBook Pro'nun fiyatı 300 dolarlık bir artışla 1.699 dolardan 1.999 dolara fırladı.

Tablet kanadında da benzer bir senaryo hakim. Orta seviye bir seçenek olan iPad Air'in fiyatı 150 dolar birden artarak 599 dolardan 749 dolara yükselirken, profesyonellere hitap eden 11 inç iPad Pro'nun fiyatı ise 999 dolardan 1.199 dolara çıktı.

Yeni zamlardan yalnızca bilgisayar ve tabletler değil, ev ekosistemi ürünleri de nasibini aldı. Apple TV set üstü kutusunun fiyatı neredeyse ikiye katlanarak 129 dolardan 199 dolara ulaştı. Ses grubunda ise Standart HomePod hoparlörün fiyatı 299 dolardan 349 dolara, HomePod mini modelinin fiyatı ise 99 dolardan 129 dolara yükseltildi. Küresel çip ve bellek krizinin faturası niteliğindeki bu zam dalgasında, akıllı telefon grubu (iPhone) ise şimdilik eski fiyat tarifesini korudu.