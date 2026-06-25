Selçuk İnan'ın gözü Berkan Kutlu'da

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kocaelispor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Galatasaray'da tamamladıktan sonra, devre arasında bonservisiyle birlikte yarım sezonluğuna Konyaspor'un yolunu tutan Berkan Kutlu, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.
Kulübüyle sözleşmesinde insiyatifi kendisine ait olmak üzere 1 yıllık opsiyonu bulunan tecrübeli futbolcu, transfer döneminin gözde isimleri arasında yer alıyor.
Süper Lig'den birçok kulübün radarında olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için devreye giren son kulüp ise hedefleri doğrultusunda iddialı bir kadro kurmak isteyen Kocaelispor oldu.
Teknik direktör Selçuk İnan'ın takımda görmeyi çok istediği başarılı oyuncuyla bizzat bir ön görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
[Özgür Kocaeli]
Kulübüyle sözleşmesinde insiyatifi kendisine ait olmak üzere 1 yıllık opsiyonu bulunan tecrübeli futbolcu, transfer döneminin gözde isimleri arasında yer alıyor.
Süper Lig'den birçok kulübün radarında olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için devreye giren son kulüp ise hedefleri doğrultusunda iddialı bir kadro kurmak isteyen Kocaelispor oldu.
Teknik direktör Selçuk İnan'ın takımda görmeyi çok istediği başarılı oyuncuyla bizzat bir ön görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
[Özgür Kocaeli]