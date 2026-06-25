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Selçuk İnan'ın gözü Berkan Kutlu'da

Kocaelispor'un teknik patronu Selçuk İnan, orta saha hattını güçlendirmek adına geçtiğimiz sezon başında da listesinde yer alan Berkan Kutlu'nun ismini yönetime yeniden verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 16:28
Selçuk İnan'ın gözü Berkan Kutlu'da
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kocaelispor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Galatasaray'da tamamladıktan sonra, devre arasında bonservisiyle birlikte yarım sezonluğuna Konyaspor'un yolunu tutan Berkan Kutlu, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Kulübüyle sözleşmesinde insiyatifi kendisine ait olmak üzere 1 yıllık opsiyonu bulunan tecrübeli futbolcu, transfer döneminin gözde isimleri arasında yer alıyor.

Süper Lig'den birçok kulübün radarında olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için devreye giren son kulüp ise hedefleri doğrultusunda iddialı bir kadro kurmak isteyen Kocaelispor oldu.

Teknik direktör Selçuk İnan'ın takımda görmeyi çok istediği başarılı oyuncuyla bizzat bir ön görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

[Özgür Kocaeli]

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