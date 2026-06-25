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Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Silvestri'yi kadrosuna kattı

Fatih Karagümrük, İtalyan file bekçisi Marco Silvestri'yi transfer ettiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 16:57
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Silvestri'yi kadrosuna kattı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, İtalyan file bekçisi Marco Silvestri'yi transfer ettiğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre son olarak İtalya Serie A ekibi Cremonese'de forma giyen 35 yaşındaki oyuncunun transferi için kendisiyle anlaşma sağlandı.

Marco Silvestri, geçen sezon Cremonese formasıyla ligde 4 maçta görev yaptı.

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