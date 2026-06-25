Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'de kaleci Hasan Hüseyin Akınay ile yolların ayrıldığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, Hasan Hüseyin Akınay'ın sözleşmesinin sona erdiği belirtilerek, "Kulübümüz forması altında gösterdiği mücadele, verdiği emek ve elde ettiğimiz şampiyonluklarda sağladığı katkı için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Çorum FK'de ayrılık: Hasan Hüseyin Akınay
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, kaleci Hasan Hüseyin Akınay ile yollarını ayırdığını açıkladı.
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