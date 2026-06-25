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Çorum FK'de ayrılık: Hasan Hüseyin Akınay

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK, kaleci Hasan Hüseyin Akınay ile yollarını ayırdığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 17:13
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Çorum FK'de ayrılık: Hasan Hüseyin Akınay
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'de kaleci Hasan Hüseyin Akınay ile yolların ayrıldığı bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, Hasan Hüseyin Akınay'ın sözleşmesinin sona erdiği belirtilerek, "Kulübümüz forması altında gösterdiği mücadele, verdiği emek ve elde ettiğimiz şampiyonluklarda sağladığı katkı için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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