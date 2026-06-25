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Dünya Muaythai Şampiyonası'nda milli sporculardan 16 madalya

Malezya'da düzenlenen IFMA Elite Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda milli sporcular, 4 altın, 5 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 16 madalya kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 17:32
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dünya Muaythai Şampiyonası'nda milli sporculardan 16 madalya
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Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Kuala Lumpur'da gerçekleştirilen organizasyonda milliler, madalya sıralamasında Rusya ile zirveyi paylaşırken takım halinde ikinciliği elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Şampiyonada kadınlar 51 kiloda Fatma Çeken, 71 kiloda Hatice Öksüz, erkekler 48 kiloda Mert Güney ve 51 kiloda Cihan Doğu, altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Kadınlar 45 kiloda Eda Erçin, 48 kiloda Özlem Melek Korkmaz, 67 kiloda Fatma İpek Bozkurt, +75 kiloda Zeliha Nur Kamaç ve erkekler 60 kiloda Utku Mete Yağcı, gümüş madalya aldı.

Bronz madalya kazanan sporcular ise kadınlar 54 kiloda Ferizan Göçük, 57 kiloda Zehra Doğan, erkekler 57 kiloda Ata Bilgin, 67 kiloda Berke Erol, 75 kiloda Mehmet Ali Meriç, 81 kiloda Kemal Muhsin Şahin ve +91 kiloda Eray Balcı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, elde edilen başarının Türkiye'nin uluslararası alandaki yükselişini ve istikrarlı gelişimini ortaya koyduğunu belirtti.

Milli sporcuları tebrik eden Yıldız, "Katkılarından dolayı başta Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ile milli takıma destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

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