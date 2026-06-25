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Ajax'tan Marc-Andre ter Stegen hamlesi

Ajax, Marc-Andre ter Stegen'i Barcelona'dan kiralamak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 18:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ajax'tan Marc-Andre ter Stegen hamlesi
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Ajax, yeni kalecisi için rotasını Marc-Andre ter Stegen'e çevirdi. Hollanda ekibinin, 34 yaşındaki Alman file bekçisini Barcelona'dan kiralamak istediği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hollanda basınından Voetbal International'ın haberine göre,  Marc-Andre ter Stegen'in bir süredir Ajax'ın gündeminde olduğu ifade edilirken, Amsterdam temsilcisinin kalede tecrübe, liderlik ve oyunu geriden kurabilme özelliklerine sahip bir isim aradığı kaydedildi. Ter Stegen'in, Barcelona'da birlikte çalıştığı Jordi Cruijff ile iyi ilişkilerinin bulunduğu, ayrıca son dönemde Girona'da görev yapan teknik direktör Michel'in de Alman kaleciyi yakından tanıdığı aktarıldı.

Barcelona'da forma şansı bulması zor görünen Ter Stegen'in önünde Joan Garcia'nın birinci kaleci olarak düşünüldüğü, Wojciech Szczesny'nin ise ikinci seçenek konumunda yer aldığı belirtildi. Camp Nou ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli eldivenin yüksek maaş yükü nedeniyle kulübün ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.

Haberde, Ajax'ın transfer için kiralama formülünü değerlendirdiği ve bunun kulübün ulaşabileceği en gerçekçi seçenek olduğu vurgulandı. Amsterdam ekibinin kaleci pozisyonu için başka adayları da değerlendirdiği ancak bu isimlerin farklı tercihler yaptığı belirtildi.

Öte yandan Michel'in, Ter Stegen konusunda oldukça olumlu görüş bildirdiği aktarıldı. Alman kaleci, Girona'daki kiralık döneminde yaşadığı hamstring sakatlığı nedeniyle yalnızca iki maçta görev alabildi. Tecrübeli file bekçisinin son yıllarda da sık sık sakatlık problemleri yaşadığı hatırlatıldı.

Ajax'ta Ter Stegen'in, geçtiğimiz sezon Liverpool'dan kiralanan Vitezslav Jaros'un yerini alabileceği kaydedildi. Transferin kolay olmadığı belirtilirken, Ter Stegen'in Ajax'a transfer olmaya açık olduğu ve taraflar arasındaki gelişmelerin yakından takip edildiği ifade edildi.

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