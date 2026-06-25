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Kuşadası Galatasaray Derneği'nden Yaşar Bilir'e ziyaret

Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği, Galatasaray'ın Süper Lig'de kazandığı 26'ncı şampiyonluk kupasını Yaşar Bilir'in kabrine götürdü. Dernek üyeleri, 2024 yılında hayatını kaybeden UltraAslan Kuşadası Temsilcisi Bilir'in anısını kabri başında yad etti.

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calendar 25 Haziran 2026 19:05
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Kuşadası Galatasaray Derneği'nden Yaşar Bilir'e ziyaret
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Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği, sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'de geçen sezon kazandığı 26'ncı şampiyonluk kupasını, 2024 yılında hayatını kaybeden UltraAslan Kuşadası Temsilcisi Yaşar Bilir'in kabrine götürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusu taraftarlar arasında sürerken, Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.



KUPA KABİR BAŞINA GÖTÜRÜLDÜ

Dernek Başkanı Barış Şalbaş ve yönetim kurulu üyeleri, ilçede düzenlenen şampiyonluk balosu sonrası şampiyonluk kupasını yanlarına alarak Yaşar Bilir'in kabrini ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı camiaya ve UltraAslan taraftar grubuna uzun yıllar emek veren Bilir'in kabri başında dualar okundu. Dernek üyeleri, yanlarında getirdikleri 26'ncı şampiyonluk kupasını kabir başına koyarak Bilir'in anısını yad etti.

SOSYAL MEDYADA DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR

Galatasaray'a duyduğu sevgiyle tanınan Yaşar Bilir'in şampiyonluk kupasıyla buluşması, sosyal medyada da duygusal paylaşımlara neden oldu.

Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği üyelerinin ziyareti, sarı-kırmızılı camiada vefa örneği olarak değerlendirildi.

"BU ZAFERDE ONUN DA DUALARI VAR"

Kabir başında konuşan Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Barış Şalbaş, Yaşar Bilir'in asla unutulmayacağını söyledi.

Şalbaş, "Galibiyetlerde ve şampiyonluklarda Yaşar kardeşimizin payı kelimelerle anlatılamaz. Yaşar Bilir, UltraAslan Kuşadası Temsilcisi olarak armanın peşinde bir ömür harcadı. Bu şampiyonluğu onun da görmesini, bu coşkuyu bizimle yaşamasını çok isterdik. Bizler, onun adını ve bıraktığı mirası yaşatmaya kararlıyız. Bugün bu kupayı ona getirdik; çünkü bu zaferde onun da duaları, emeği ve sevgisi var. Ruhun şad olsun Yaşar Kaptan, kupa seninle" diye konuştu.

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