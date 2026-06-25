Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı'nda Berkan Durmaz ile yollar ayrıldı. Başkent ekibi, geçtiğimiz sezon takımın formasını giyen 29 yaşındaki uzun forvetin ayrılığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KULÜPTEN TEŞEKKÜR MESAJI
Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takımımızın formasını giyen oyuncumuz Berkan Durmaz'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.
Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takımımızın formasını giyen oyuncumuz Berkan Durmaz'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.