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Türk Telekom, uzun forvet Berkan Durmaz ile yollarını ayırdı

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 29 yaşındaki uzun forvet Berkan Durmaz ile yollarını ayırdığını açıkladı. Başkent ekibi, oyuncuya katkılarından dolayı teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 19:15
Haber: AA
Türk Telekom, uzun forvet Berkan Durmaz ile yollarını ayırdı
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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı'nda Berkan Durmaz ile yollar ayrıldı. Başkent ekibi, geçtiğimiz sezon takımın formasını giyen 29 yaşındaki uzun forvetin ayrılığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KULÜPTEN TEŞEKKÜR MESAJI

Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takımımızın formasını giyen oyuncumuz Berkan Durmaz'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.

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