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Anadolu Efes, Fransız basketbolcu Strazel'i kadrosuna kattı

Anadolu Efes, Fransız oyun kurucu Matthew Strazel ile 2+1 sezonluk anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 19:19
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Anadolu Efes, Fransız basketbolcu Strazel'i kadrosuna kattı
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Fransız oyun kurucu Matthew Strazel ile 2+1 sezonluk anlaşma sağlandığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Son dört sezonu Monaco formasıyla geçiren ve kariyeri boyunca pek çok şampiyonluk kazanan Fransız oyun kurucu Matthew Strazel ile 2+1 sezonluk anlaşma sağladık. Ailemizin yeni üyesi Matthew Strazel'e 'Hoş geldin' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon Monaco formasıyla Avrupa Ligi'nde 42 maça çıkan Strazel, ortalama 24 dakika 18 saniye sahada kaldı. 23 yaşındaki basketbolcu, 9.2 sayı, 1.9 ribaunt ve 3.9 asist ortalamasıyla mücadele etti.

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