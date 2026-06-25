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Tuğberk Tanrıvermiş'in yeni adresi belli oldu

Teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş, Malta Premier Lig ekiplerinden Hibernians'ın başına geçti. Malta temsilcisi, Tanrıvermiş'in kulübün yeni teknik direktörü olarak göreve getirildiğini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 20:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tuğberk Tanrıvermiş'in yeni adresi belli oldu
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Teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş, Malta Premier Lig ekiplerinden Hibernians ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Tanrıvermiş'in takımın yeni teknik direktörü olarak göreve getirildiği duyuruldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KULÜPTEN AÇIKLAMA

Hibernians'tan yapılan açıklamada, "Hibernians, Tuğberk Tanrıvermiş'in kulübün yeni başantrenörü olarak atandığını duyurmaktan memnuniyet duyuyor." denildi.

SUNDAY VENTURES SATIN ALDI

Malta futbolunun köklü kulüplerinden Hibernians, kısa süre önce ABD'li yatırım grubu Sunday Ventures tarafından satın alındı.

Grup, İtalya Serie B ekiplerinden Cesena'nın çoğunluk hissedarı konumunda bulunurken, Brezilya ve Kuzey Avrupa'da da futbol yatırımlarını sürdürüyor.

Bu süreçle birlikte Hibernians, Malta futbolunda çok kulüplü sahiplik modeline geçen ilk kulüp oldu.

ULUSLARARASI PROJENİN PARÇASI OLDU

Geçen sezon beklentilerin gerisinde kalan Hibernians, UEFA organizasyonlarında düzenli olarak boy gösteren Malta'nın önemli kulüplerinden biri olarak gösteriliyor.

Tuğberk Tanrıvermiş, Galatasaray, Roma, SKN Saint Pölten ve Maribor deneyimlerinin ardından uluslararası bir futbol projesinin parçası haline gelen Hibernians'ın teknik direktörlüğünü üstlendi.

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