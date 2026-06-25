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Al Horford, Warriors ile yeni sözleşme imzaladı

Golden State Warriors'ın tecrübeli uzunu Al Horford, oyuncu opsiyonunu reddettikten sonra takımıyla yeni bir sözleşmeye imza attı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 16:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Al Horford, Warriors ile yeni sözleşme imzaladı
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Golden State Warriors'ın tecrübeli uzunu Al Horford, oyuncu opsiyonunu reddettikten sonra takımıyla yeni bir sözleşmeye imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Warriors, 39 yaşındaki pivot ile iki yıl ve 14 milyon dolar değerinde yeni bir kontrat üzerinde anlaşmaya vardı.

Horford, ilk etapta 2026-27 sezonu için geçerli olan 5.9 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmamayı tercih etti. Golden State ise deneyimli oyuncunun maaşını artırabilmek adına Non-Bird haklarını kullanarak yeni sözleşmeyi tamamladı.

Önümüzdeki sezon, Horford'ın NBA kariyerindeki 20. sezonu olacak.

Geçtiğimiz sezon Warriors formasıyla 45 karşılaşmada görev yapan ve bunların 13'üne ilk beş başlayan Horford, 21.5 dakika ortalamayla 8.3 sayı, 4.9 ribaund, 2.6 asist ve 1.1 blok istatistikleri yakaladı.

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