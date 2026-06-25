Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!

İŞARETLE

NICO PAZ COMO'DA KALMAK İSTİYOR

REAL MADRID'İN TALEBİ 60 MİLYON EURO

Real Madrid, Nico Paz'ın geleceğiyle ilgili kararını verdi. Fabrizio Romano'nun haberine göre İspanyol devi, genç oyuncu için 9 milyon euroluk geri alma maddesini kullanarak Nico Paz'ı yeniden kadrosuna katacak.Kaynakta yer alan bilgilere göre Nico Paz, kariyerine Como'da devam etmek istiyor. Ancak Real Madrid'in oyuncuyu kadrosuna katma planı doğrultusunda geri alma maddesini devreye sokacağı aktarıldı.Nico Paz için Real Madrid'in bonservis beklentisinin 60 milyon euro olduğu belirtildi. Bu rakamın, oyuncuyla ilgilenen kulüpler için belirlenen talep olduğu ifade edildi.