Bahçeşehir Koleji'nde ayrılık: Jordan Ford ile yollar ayrıldı

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyun kurucu Jordan Ford ile yollar ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2025-2026 sezonu ortasında kadroya katılan Jordan Ford'un takımdan ayrıldığını duyurdu.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamada, "Takımımıza 2025-2026 sezonu ortasında katılan oyuncumuz Jordan Ford ile yollarımız ayrılmıştır. Jordan'a takımımıza verdiği katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin ilerleyen bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamada, "Takımımıza 2025-2026 sezonu ortasında katılan oyuncumuz Jordan Ford ile yollarımız ayrılmıştır. Jordan'a takımımıza verdiği katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin ilerleyen bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.