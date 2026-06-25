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Beşiktaş kesenin ağzını açtı! Frendrup için 20 milyon euro

Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun transferi için ısrarcı olduğu Danimarkalı ön libero Morten Frendrup için kulübü Genoa'ya teklif yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 15:45
Beşiktaş kesenin ağzını açtı! Frendrup için 20 milyon euro
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Trendyol Süper Lig'de beklentilerin altında bir sezonu geride bırakan ve teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kiralık sözleşmesi biten Kristjan Asllani ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta Suudi ve İngiliz kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği Wilfred Ndidi'nin de yaz transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

Ön libero mevkisine en az 1 takviye yapmayı planlayan Siyah-beyazlılar, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda harekete geçti.

ITALIANO 'NE PAHASINA OLURSA OLSUN ALINMALI' DEDİ

La Repubblica gazetesinin haberine göre; Vincenzo Italiano, Beşiktaş yönetimiyle yaptığı görüşmede Genoa forması giyen Morten Frendrup'un 'ne pahasına olursa olsun' takıma katılması ricasında bulundu.

20 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

Siyah-beyazlı yönetimin çiçeği burnundaki teknik direktörünün bu talebini geri çevirmediği ve Genoa'ya 20 milyon euroluk teklifte bulunduğu iddia edildi. 


GENOA FİYATIN YÜKSELMESİNİ UMUYOR

Genoa'nın ise başka takımların da ilgilendiği Danimarkalı oyuncu için bir 'açık artırma' yaşanmasını umduğu ve bonservis bedelinin yükselmesi için süreci ağırdan aldığı belirtiliyor.

Frendrup'un kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Genoa formasıyla geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 39 maça çıkan Frendrup 2 gol kaydetti.

İtalyan kulübünde geçirdiği 4,5 yılda takımın değişmezlerinden biri olan Frendrup, 165 maçta 8 gol - 6 asist üretti.

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