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Fahrettin Can Er'den dünya ikinciliği: Türkiye rekoru kırdı

Almanya'da düzenlenen ISSF Gençler Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Fahrettin Can Er gümüş madalya kazandı. Genç erkekler 50 metre serbest tabanca kategorisinde 552 puan alan Er, aynı zamanda Türkiye rekorunun da sahibi oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 18:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fahrettin Can Er'den dünya ikinciliği: Türkiye rekoru kırdı
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Almanya'da düzenlenen ISSF Gençler Tüm Dallar Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Fahrettin Can Er, gümüş madalya kazandı.

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre genç erkekler 50 metre serbest tabanca kategorisinde mücadele eden Fahrettin Can Er, 552 puanla hem gümüş madalyanın hem de Türkiye rekorunun sahibi oldu.

MİLLİLERDEN İKİ MADALYA

Milliler, Suhl kentindeki şampiyonayı bir gümüş ve bir bronz madalyayla tamamladı.

Trap genç erkekler kategorisinde mücadele eden Vekil Ege Keten, Hüseyin Efe Özmen ve Egemen Ağca, takım halinde üçüncü olarak bronz madalya kazanmıştı.

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