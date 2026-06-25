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Gençlerbirliği'ne veda etti: Abdullah Şahindere

Savunma oyuncusu Abdullah Şahindere, altyapısında yetiştiği Gençlerbirliği Kulübüne veda etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 18:46
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Gençlerbirliği'ne veda etti: Abdullah Şahindere
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Savunma oyuncusu Abdullah Şahindere, altyapısında yetiştiği Gençlerbirliği Kulübüne veda etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Abdullah Şahindere, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Tam 12 yıl önce büyük hayallerle adım attığım Gençlerbirliği'nden bugün ayrılıyorum." ifadesini kullandı.

Birlikte çalıştığı teknik direktörlere, takım arkadaşlarına, kulüp personeline, taraftarlara ve üzerinde emeği olan herkese teşekkür eden 23 yaşındaki futbolcu, mesajında şunları kaydetti:

"Bu kulüp benim için sadece futbol oynadığım bir yer olmadı. Çocukluğumun, gençliğimin, hayallerimin ve karakterimin şekillendiği bir yuva oldu. Bu arma altında büyüdüm, öğrendim, düştüm, kalktım ve her geçen gün daha güçlü olmayı öğrendim. Bu 12 yıl boyunca şampiyonluk sevinçleri yaşadım, zor günler gördüm, küme düşmenin üzüntüsünü hissettim. Bazen mutluluktan, bazen hüzünden gözyaşı döktüm. Ama hangi şartta olursa olsun sahaya çıktığım her an bu formayı gururla taşıdım ve son düdüğe kadar mücadele ettim. Bugün yollarımız ayrılsa da Gençlerbirliği'nin kalbimdeki yeri hiçbir zaman değişmeyecek. Bu kulüp bana sadece futbolu değil; sadakati, mücadeleyi ve pes etmemeyi öğretti. Bir gün yollarımız yeniden kesişmese bile kalbimin bir köşesinde her zaman sen olacaksın. Bu forma için attığım her adım, verdiğim her mücadele ve yaşadığım her duygu hayatımın en değerli hatıraları olarak kalacak."

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