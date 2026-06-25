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VakıfBank, Kanadalı orta oyuncu Emily Maglio'yu transfer etti

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Emily Maglio'yu kadrosuna kattı. Kanadalı orta oyuncu, 2026-2027 sezonunda sarı-siyahlı formayı giyecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 17:09
Haber: AA
VakıfBank, Kanadalı orta oyuncu Emily Maglio'yu transfer etti
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda Kanadalı orta oyuncu Emily Maglio'yu transfer ettiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-siyahlı kulübün açıklamasına göre 29 yaşındaki milli voleybolcu, 2026-2027 sezonunda VakıfBank forması giyecek.

KARİYERİNDE BİRÇOK TAKIMDA OYNADI

Emily Maglio, kariyerinde sırasıyla Il Bisonte Firenze, Levallois Paris Saint-Cloud, Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları, Beşiktaş ve Eczacıbaşı Dynavit formalarını giydi.

Kanadalı orta oyuncu, Kanada Milli Takımı ile 2019 yılında FIVB Challenger Kupası şampiyonluğu yaşadı.

"VAKIFBANK'TA OYNAMAK HAYALİMDİ"

Emily Maglio, VakıfBank'a verdiği ilk röportajda sarı-siyahlı takımda forma giyecek olmanın kendisi için özel olduğunu söyledi.

Maglio, "Profesyonel olarak voleybol oynamaya başladığımdan bu yana VakıfBank'ta forma giymek benim hayalimdi ve şimdi gerçek oldu. Yeni sezon için çok heyecanlıyım. Taraftarlarımızı salonda görmek için heyecanlıyım. Onlara başarılarla dolu bir sezon yaşatmayı umuyorum." ifadelerini kullandı.

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