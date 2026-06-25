VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda Kanadalı orta oyuncu Emily Maglio'yu transfer ettiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-siyahlı kulübün açıklamasına göre 29 yaşındaki milli voleybolcu, 2026-2027 sezonunda VakıfBank forması giyecek.
KARİYERİNDE BİRÇOK TAKIMDA OYNADI
Emily Maglio, kariyerinde sırasıyla Il Bisonte Firenze, Levallois Paris Saint-Cloud, Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları, Beşiktaş ve Eczacıbaşı Dynavit formalarını giydi.
Kanadalı orta oyuncu, Kanada Milli Takımı ile 2019 yılında FIVB Challenger Kupası şampiyonluğu yaşadı.
"VAKIFBANK'TA OYNAMAK HAYALİMDİ"
Emily Maglio, VakıfBank'a verdiği ilk röportajda sarı-siyahlı takımda forma giyecek olmanın kendisi için özel olduğunu söyledi.
Maglio, "Profesyonel olarak voleybol oynamaya başladığımdan bu yana VakıfBank'ta forma giymek benim hayalimdi ve şimdi gerçek oldu. Yeni sezon için çok heyecanlıyım. Taraftarlarımızı salonda görmek için heyecanlıyım. Onlara başarılarla dolu bir sezon yaşatmayı umuyorum." ifadelerini kullandı.
KARİYERİNDE BİRÇOK TAKIMDA OYNADI
Emily Maglio, kariyerinde sırasıyla Il Bisonte Firenze, Levallois Paris Saint-Cloud, Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları, Beşiktaş ve Eczacıbaşı Dynavit formalarını giydi.
Kanadalı orta oyuncu, Kanada Milli Takımı ile 2019 yılında FIVB Challenger Kupası şampiyonluğu yaşadı.
"VAKIFBANK'TA OYNAMAK HAYALİMDİ"
Emily Maglio, VakıfBank'a verdiği ilk röportajda sarı-siyahlı takımda forma giyecek olmanın kendisi için özel olduğunu söyledi.
Maglio, "Profesyonel olarak voleybol oynamaya başladığımdan bu yana VakıfBank'ta forma giymek benim hayalimdi ve şimdi gerçek oldu. Yeni sezon için çok heyecanlıyım. Taraftarlarımızı salonda görmek için heyecanlıyım. Onlara başarılarla dolu bir sezon yaşatmayı umuyorum." ifadelerini kullandı.