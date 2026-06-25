Timberwolves'tan LaMelo Ball hamlesi!

Minnesota Timberwolves, yıldız oyun kurucu LaMelo Ball'u kadrosuna kattığı dikkat çekici bir takasa imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Anlaşmaya göre Timberwolves, Ball'un yanı sıra Josh Green'i de kadrosuna katarken; Charlotte Hornets'e Naz Reid, korumasız 2033 birinci tur draft hakkı, 2028, 2029 ve 2030 yıllarına ait üç birinci tur draft hakkı takas opsiyonu (pick swap) ile 2029, 2032 ve 2033 yıllarına ait üç ikinci tur draft hakkını gönderdi.
Hornets'ın, Ball için Toronto Raptors ve Milwaukee Bucks ile de görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. LaMelo Ball'un takasa açık olduğu haberi, çarşamba gecesi ikinci tur draftının hemen ardından ortaya çıkmıştı.
Charlotte yönetimi yıldız oyuncuyu aktif olarak piyasaya çıkarmasa da gelen teklifleri değerlendirdi ve sonunda Minnesota'nın teklifini kabul etti. Bu takasla birlikte Hornets, geleceğe yönelik önemli miktarda draft sermayesi elde ederken kadrosunu Brandon Miller ve Kon Knueppel etrafında yeniden şekillendirme yoluna gitti. Kulübün ayrıca serbest oyuncu piyasasında Coby White ile yeniden sözleşme imzalamayı hedeflediği belirtildi.
Bu anlaşmanın ardından Hornets, NBA'de gelecekteki birinci tur draft hakları bakımından en fazla seçime sahip ikinci takım konumuna yükseldi.
Öte yandan Timberwolves, bu takası hafta başında Julius Randle'ı Brooklyn Nets'e gönderdiği anlaşmanın içerisine dahil edecek. Minnesota'nın yeni yapılanmasında Anthony Edwards, LaMelo Ball ve Jaden McDaniels'in dış rotasyonu oluşturması, Rudy Gobert'nin ise savunmanın bel kemiği olmaya devam etmesi bekleniyor.
Anthony Edwards ile LaMelo Ball, 2020 NBA Draftı'nın aynı sınıfında yer almıştı. Edwards kariyerinde birçok kez All-NBA Takımı'na seçilirken, Ball ise o sınıfın Yılın Çaylağı (Rookie of the Year) ödülünü kazanan ismi olmuştu.
2023 yılında Hornets ile beş yıl ve 203.9 milyon dolarlık kontrat imzalayan Ball'un sözleşmesinde üç sezon daha bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon Charlotte formasıyla 72 karşılaşmaya çıkan yıldız oyun kurucu; 20.1 sayı, 4.8 ribaund ve 7.1 asist ortalamaları yakaladı. Kariyerinin üçüncü, dördüncü ve beşinci sezonlarında çeşitli sakatlık problemleri yaşayan Ball, geçtiğimiz sezon sağlıklı kalarak Hornets'in sezonun ikinci yarısındaki çıkışında ve Play-In'e yükselmesinde önemli rol oynadı.
Hornets'ın, Ball için Toronto Raptors ve Milwaukee Bucks ile de görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. LaMelo Ball'un takasa açık olduğu haberi, çarşamba gecesi ikinci tur draftının hemen ardından ortaya çıkmıştı.
Charlotte yönetimi yıldız oyuncuyu aktif olarak piyasaya çıkarmasa da gelen teklifleri değerlendirdi ve sonunda Minnesota'nın teklifini kabul etti. Bu takasla birlikte Hornets, geleceğe yönelik önemli miktarda draft sermayesi elde ederken kadrosunu Brandon Miller ve Kon Knueppel etrafında yeniden şekillendirme yoluna gitti. Kulübün ayrıca serbest oyuncu piyasasında Coby White ile yeniden sözleşme imzalamayı hedeflediği belirtildi.
Bu anlaşmanın ardından Hornets, NBA'de gelecekteki birinci tur draft hakları bakımından en fazla seçime sahip ikinci takım konumuna yükseldi.
Öte yandan Timberwolves, bu takası hafta başında Julius Randle'ı Brooklyn Nets'e gönderdiği anlaşmanın içerisine dahil edecek. Minnesota'nın yeni yapılanmasında Anthony Edwards, LaMelo Ball ve Jaden McDaniels'in dış rotasyonu oluşturması, Rudy Gobert'nin ise savunmanın bel kemiği olmaya devam etmesi bekleniyor.
Anthony Edwards ile LaMelo Ball, 2020 NBA Draftı'nın aynı sınıfında yer almıştı. Edwards kariyerinde birçok kez All-NBA Takımı'na seçilirken, Ball ise o sınıfın Yılın Çaylağı (Rookie of the Year) ödülünü kazanan ismi olmuştu.
2023 yılında Hornets ile beş yıl ve 203.9 milyon dolarlık kontrat imzalayan Ball'un sözleşmesinde üç sezon daha bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon Charlotte formasıyla 72 karşılaşmaya çıkan yıldız oyun kurucu; 20.1 sayı, 4.8 ribaund ve 7.1 asist ortalamaları yakaladı. Kariyerinin üçüncü, dördüncü ve beşinci sezonlarında çeşitli sakatlık problemleri yaşayan Ball, geçtiğimiz sezon sağlıklı kalarak Hornets'in sezonun ikinci yarısındaki çıkışında ve Play-In'e yükselmesinde önemli rol oynadı.