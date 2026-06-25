Kings, DeMar DeRozan ile yollarını ayırmaya hazır

Sacramento Kings'in, altı kez All-Star seçilen DeMar DeRozan ile yollarını ayırmaya hazırlandığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NBA muhabiri Chris Haynes'in haberine göre Kings yönetimi, önümüzdeki bir ay içerisinde DeRozan'ı takas etmeyi hedefliyor. Kulüp, uygun bir takas partneri bulamaması halinde ise tecrübeli oyuncunun sözleşmesini "waive-and-stretch" yöntemiyle sonlandırmayı planlıyor.
2026-27 sezonu için 25.74 milyon dolarlık sona eren bir kontrata sahip olan DeRozan'ın sözleşmesinin yalnızca 10 milyon dolarlık kısmı garanti durumda bulunuyor. Bu nedenle Kings, oyuncuyu serbest bırakması halinde bu tutarı önümüzdeki üç sezona yayabilecek.
Haynes'e göre Sacramento, ağustos ayının başına kadar DeRozan için bir takas gerçekleştirmeye çalışacak. Eğer bu süreçte bir anlaşma sağlanamazsa kulüp "waive-and-stretch" planını devreye sokacak.
DeRozan, Chicago Bulls'ta geçirdiği hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından 2024 yazında Sacramento Kings'e takas edilmişti.
İlk etapta De'Aaron Fox ve Domantas Sabonis ile oluşturduğu çekirdeğin Kings'i yeniden üst sıralara taşıması beklenirken, bu proje beklentileri karşılayamadı.
Sacramento'daki ilk sezonunda 22.2 sayı, 3.9 ribaund ve 4.4 asist ortalamaları yakalayan yıldız forvet, takımının Batı Konferansı'nda 10. sırayı almasına yardımcı olmuş ancak Kings, Play-In Turnuvası'nda Dallas Mavericks'e elenmişti.
Geçtiğimiz sezon ise Sacramento, Batı Konferansı'nı 14. sırada tamamlarken DeRozan'ın ortalamaları da 18.4 sayı, 2.9 ribaund ve 4.1 asiste geriledi.
Öte yandan Kings'in yeniden yapılanma planları kapsamında Domantas Sabonis'in yanı sıra Zach LaVine'in sözleşmesini de elden çıkarmayı değerlendirdiği belirtildi.
Sağ elinden yaşadığı sakatlık nedeniyle geçtiğimiz sezon yalnızca 39 maçta forma giyen LaVine, 19.2 sayı, 2.8 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları üretti.
Sacramento'nun ilgilendiği isimlerden birinin ise New York Knicks'in şampiyonluk yolculuğunda yedek pivot olarak önemli katkı veren Mitchell Robinson olduğu ifade edildi.
2026-27 sezonu için 25.74 milyon dolarlık sona eren bir kontrata sahip olan DeRozan'ın sözleşmesinin yalnızca 10 milyon dolarlık kısmı garanti durumda bulunuyor. Bu nedenle Kings, oyuncuyu serbest bırakması halinde bu tutarı önümüzdeki üç sezona yayabilecek.
Haynes'e göre Sacramento, ağustos ayının başına kadar DeRozan için bir takas gerçekleştirmeye çalışacak. Eğer bu süreçte bir anlaşma sağlanamazsa kulüp "waive-and-stretch" planını devreye sokacak.
DeRozan, Chicago Bulls'ta geçirdiği hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından 2024 yazında Sacramento Kings'e takas edilmişti.
İlk etapta De'Aaron Fox ve Domantas Sabonis ile oluşturduğu çekirdeğin Kings'i yeniden üst sıralara taşıması beklenirken, bu proje beklentileri karşılayamadı.
Sacramento'daki ilk sezonunda 22.2 sayı, 3.9 ribaund ve 4.4 asist ortalamaları yakalayan yıldız forvet, takımının Batı Konferansı'nda 10. sırayı almasına yardımcı olmuş ancak Kings, Play-In Turnuvası'nda Dallas Mavericks'e elenmişti.
Geçtiğimiz sezon ise Sacramento, Batı Konferansı'nı 14. sırada tamamlarken DeRozan'ın ortalamaları da 18.4 sayı, 2.9 ribaund ve 4.1 asiste geriledi.
Öte yandan Kings'in yeniden yapılanma planları kapsamında Domantas Sabonis'in yanı sıra Zach LaVine'in sözleşmesini de elden çıkarmayı değerlendirdiği belirtildi.
Sağ elinden yaşadığı sakatlık nedeniyle geçtiğimiz sezon yalnızca 39 maçta forma giyen LaVine, 19.2 sayı, 2.8 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları üretti.
Sacramento'nun ilgilendiği isimlerden birinin ise New York Knicks'in şampiyonluk yolculuğunda yedek pivot olarak önemli katkı veren Mitchell Robinson olduğu ifade edildi.