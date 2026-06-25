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Trabzonspor Basketbol, Notae'yi duyurdu!

Trabzonspor Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Notae'yi renklerine bağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 17:37
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor Basketbol, Notae'yi duyurdu!
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Trabzonspor Basketbol Takımı, İtalya ligi ekiplerinden Trapani Shark'ta forma giyen ABD'li skorer oyun kurucu Janaud Notae'yi transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavili basketbol takımının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Notae ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Takımımız, ABD'li skorer oyun kurucu JD Notae'yi kadrosuna kattı. Notae'ye formamız altında başarılı bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Notae, kariyerinde daha önce Yunanistan'ın Aris takımında da oynamıştı.

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