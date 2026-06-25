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Domantas Sabonis'e yoğun ilgi! Kings takas ihtimalini değerlendiriyor

Sacramento Kings'in kadrosunu yeniden yapılandırma sürecinde yıldız pivot Domantas Sabonis'in geleceği de belirsizliğini koruyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 16:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Domantas Sabonis'e yoğun ilgi! Kings takas ihtimalini değerlendiriyor
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Sacramento Kings'in kadrosunu yeniden yapılandırma sürecinde yıldız pivot Domantas Sabonis'in geleceği de belirsizliğini koruyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Brian Windhorst'un açıklamalarına göre Kings, 2026 NBA Draftı'nda seçtiği Darius Acuff Jr. etrafında yeni bir yapılanmaya hazırlanırken Sabonis'in takas ihtimalini ciddi şekilde değerlendiriyor.

Windhorst, "Bu süreç Domantas Sabonis'in takımdaki geleceğinin değerlendirilmesini de içerebilir. Sabonis'e ciddi bir ilgi var. Kings, organizasyonun yönünü değiştirirken onun takas piyasasında nasıl bir karşılığı olduğunu görmek isteyebilir." ifadelerini kullandı.

Sabonis'in 2026-27 sezonu için 45.47 milyon dolarlık maaşı bulunurken, yıldız uzun 2027-28 sezonunun sonuna kadar sözleşme altında yer alıyor.

Litvanyalı oyuncu geçtiğimiz sezon menisküs sakatlığı nedeniyle yalnızca 19 karşılaşmada forma giyebildi ve 15.8 sayı, 11.4 ribaund ile 4.1 asist ortalamaları yakaladı.

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