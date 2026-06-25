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Lamine Yamal, "secdeli" gol sevinci sonrası sosyal medyada hedef oldu

İspanya'nın 18 yaşındaki Fas asıllı futbolcusu Lamine Yamal, Suudi Arabistan'a karşı oynadığı maçta attığı golün ardından secdeye giderken bu sevinç, sosyal medyada kendisine yönelik ırkçı yorumların artmasına neden oldu.

calendar 25 Haziran 2026 17:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Lamine Yamal, 'secdeli' gol sevinci sonrası sosyal medyada hedef oldu
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İspanya Milli Takımı'nın formasını giyen 18 yaşındaki Fas asıllı futbolcu Lamine Yamal, ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde devam eden 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ırkçı yorumların hedefi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yamal'ın bu yorumlara maruz kalmasının sebebi ise Müslüman olması ve Suudi Arabistan maçında attığı golü secdeye giderek kutlaması.

21 Haziran Pazar günü Atlanta Stadı'nda oynanan Suudi Arabistan maçının henüz 10'uncu dakikasında takımının ilk golünü atan genç futbolcu, gol sevincini secdeye giderek gerçekleştirmişti. Bu gol sevinci kimi taraftarlarca takdir edilirken, pek çok sosyal medya kullanıcısı Lamine Yamal'a yönelik ırkçı yorumlarda bulundu.

Futbolcuların gol sevinçlerinde haç çıkarması veya gökyüzünü işaret etmesi gibi yaygın dini sembollere benzer şekilde gerçekleştirilen kutlama, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, pek çok ırkçı sosyal medya hesabından Yamal'ı karalamaya, eleştirmeye çalışan İslamofobik paylaşımlar yapıldı.

Tepkiler arasında yapay zeka ile oluşturulan sahte görüntüler ile "Müslüman değil, Hristiyan bir İspanya", "Bir Arap asla İspanyol olamaz", "Bir iğrenç siyah, her zaman iğrenç bir siyah kalacak." yorumlarını içeren paylaşımlar da yer aldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da Yamal'ın annesinin memleketi olan Ekvator Ginesi ile babasının memleketi olan Fas'ın bayraklarını kramponlarında taşımasını eleştirirken, genç futbolcunun İspanya formasını giymeyi hak etmediğini savundu.

Yamal'a gelen tepki mesajları kadar ırkçı yorumlara tepki gösteren isimler de vardı. "Katolik Üniversiteliler" isimli bir sosyal medya hesabı Yamal'ın secde ettiği fotoğrafı paylaşarak "(Hristiyanlığa) Lamine Yamal'ın dönüşü için dua edelim" paylaşımı yaparken bazı sosyal medya kullanıcıları söz konusu paylaşıma "İspanyol ve Katolik olduğunuz için sizlerden utanıyoruz." gibi yorumlar yaptı.

İspanya Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı Gözlemevinin verilerine göre Lamine Yamal, sosyal medyada ırkçı nefret söylemlerine en yoğun şekilde maruz kalan sporcular arasında bulunuyor. Uzmanlar, son yaşananların münferit bir olay olmadığını, genç futbolcuya yönelik uzun süredir devam eden ayrımcı ve nefret içerikli saldırıların bir parçası olduğunu değerlendiriyor.

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DÜNYA KUPASI ÖZEL BÖLÜMÜ
Lamine Yamal,
Lamine Yamal, "secdeli" gol sevinci sonrası sosyal medyada hedef oldu
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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya22009276
2Fildişi Sahili21012203
3Ekvador201101-11
4Curacao201117-61
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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