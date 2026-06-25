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Arsenal, Bruno Guimaraes için devrede!

Premier Lig şampiyonu Arsenal, Newcastle United'ın Brezilyalı yıldızı Bruno Guimaraes'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 20:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arsenal, Bruno Guimaraes için devrede!
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Premier Lig şampiyonu Arsenal'in, Newcastle United forması giyen Bruno Guimaraes için harekete geçtiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Daily Mail'in haberine göre; Arsenal, Brezilyalı orta saha oyuncusunun temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirirken, Newcastle United olası bir resmi teklif ihtimaline karşı hazırlık yapıyor.

ARTETA'NIN ORTA SAHADA ÖNCELİKLİ HEDEFİ

Haberde, Guimaraes'in İngiltere'deki temsilcilerinin oyuncunun piyasadaki durumunu değerlendirdiği belirtilirken, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın yeni sezon öncesi orta saha rotasyonunu güçlendirmek istediği ve 28 yaşındaki futbolcuyu öncelikli hedeflerden biri olarak gördüğü aktarıldı.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Newcastle United formasıyla 41 maça çıkan Guimaraes, 9 gol 7 asistlik performans sergiledi.

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