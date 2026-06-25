Chelsea, Marco Palestra transferinde mutlu sona yaklaştı!

Chelsea, Atalanta forması giyen Marco Palestra'nın transferinde sağlık kontrolü aşamasına geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun aktardığına göre 21 yaşındaki savunma oyuncusu, cuma günü Chelsea'de sağlık kontrolünden geçecek. Palestra'nın transferi tamamlamak için kısa süre içinde Londra'ya gideceği belirtildi.
SÖZLEŞME 2032'YE KADAR
Marco Palestra'nın Chelsea ile Haziran 2032'ye kadar geçerli bir sözleşme imzalayacağı aktarıldı. Sözleşmede bir yıllık uzatma opsiyonunun da yer alacağı ifade edildi.
ATALANTA'YA 55 MİLYON EURODAN FAZLA ÖDENECEK
Atalanta'nın savunma oyuncusunu 55 milyon euronun üzerinde bir bedelle satacağı belirtildi. Daha önce Chelsea'nin İtalyan oyuncu için 55 milyon eurodan fazla ödeme yapacağı iddia edildi.
CAGLIARI'DE KİRALIK OYNADI
Marco Palestra, geçen sezonu Cagliari'de kiralık olarak geçirdi. 2025-2026 sezonunda Serie A'da 37 maça çıkan Palestra, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
SÖZLEŞME 2032'YE KADAR
Marco Palestra'nın Chelsea ile Haziran 2032'ye kadar geçerli bir sözleşme imzalayacağı aktarıldı. Sözleşmede bir yıllık uzatma opsiyonunun da yer alacağı ifade edildi.
ATALANTA'YA 55 MİLYON EURODAN FAZLA ÖDENECEK
Atalanta'nın savunma oyuncusunu 55 milyon euronun üzerinde bir bedelle satacağı belirtildi. Daha önce Chelsea'nin İtalyan oyuncu için 55 milyon eurodan fazla ödeme yapacağı iddia edildi.
CAGLIARI'DE KİRALIK OYNADI
Marco Palestra, geçen sezonu Cagliari'de kiralık olarak geçirdi. 2025-2026 sezonunda Serie A'da 37 maça çıkan Palestra, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.