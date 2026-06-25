25 Haziran
Curacao-Fildişi Sahili
23:00
25 Haziran
Ekvador-Almanya
23:00
26 Haziran
Japonya-İsveç
02:00
26 Haziran
Tunus-Hollanda
02:00
26 Haziran
Türkiye-ABD
05:00
26 Haziran
Paraguay-Avustralya
05:00

Chelsea, Marco Palestra transferinde mutlu sona yaklaştı!

Chelsea, Atalanta forması giyen Marco Palestra'nın transferinde sona yaklaştı. Fabrizio Romano'nun haberine göre 21 yaşındaki savunma oyuncusu cuma günü sağlık kontrolünden geçecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 21:27
Haber: Sporx.com dış haberler
Chelsea, Marco Palestra transferinde mutlu sona yaklaştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Chelsea, Atalanta forması giyen Marco Palestra'nın transferinde sağlık kontrolü aşamasına geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano'nun aktardığına göre 21 yaşındaki savunma oyuncusu, cuma günü Chelsea'de sağlık kontrolünden geçecek. Palestra'nın transferi tamamlamak için kısa süre içinde Londra'ya gideceği belirtildi.

SÖZLEŞME 2032'YE KADAR

Marco Palestra'nın Chelsea ile Haziran 2032'ye kadar geçerli bir sözleşme imzalayacağı aktarıldı. Sözleşmede bir yıllık uzatma opsiyonunun da yer alacağı ifade edildi.

ATALANTA'YA 55 MİLYON EURODAN FAZLA ÖDENECEK

Atalanta'nın savunma oyuncusunu 55 milyon euronun üzerinde bir bedelle satacağı belirtildi. Daha önce Chelsea'nin İtalyan oyuncu için 55 milyon eurodan fazla ödeme yapacağı iddia edildi.

CAGLIARI'DE KİRALIK OYNADI

Marco Palestra, geçen sezonu Cagliari'de kiralık olarak geçirdi. 2025-2026 sezonunda Serie A'da 37 maça çıkan Palestra, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.