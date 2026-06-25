25 Haziran
Curacao-Fildişi Sahili
23:00
25 Haziran
Ekvador-Almanya
23:00
26 Haziran
Japonya-İsveç
02:00
26 Haziran
Tunus-Hollanda
02:00
26 Haziran
Türkiye-ABD
05:00
26 Haziran
Paraguay-Avustralya
05:00

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yenerek final serisinde öne geçti

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe İstanbul Jet, Beşiktaş'ı 92-70 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla seride 2-1 üstünlük yakaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 22:02
Fenerbahçe, Beşiktaş'ı yenerek final serisinde öne geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe İstanbul Jet, sahasında Beşiktaş'ı 92-70 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, aldığı galibiyetle seride 2-1 öne geçti.

İKİNCİ ÇEYREKTE FARK AÇILDI

Mücadelenin ilk çeyreği 17-17 eşitlikle sona erdi. İkinci çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe İstanbul Jet, devre arasına 46-32 üstün girdi.

FENERBAHÇE GALİBİYETE UZANDI

Karşılaşmanın ikinci yarısı dengeli geçti. Üçüncü çeyreği 69-52 önde tamamlayan ev sahibi takım, parkeden 92-70 galip ayrıldı.

DÖRDÜNCÜ MAÇ SÜLEYMAN SEBA'DA

Üç galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı final serisinde dördüncü maç, 27 Haziran Cumartesi günü Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.

Fenerbahçe İstanbul Jet, bu karşılaşmayı da kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.