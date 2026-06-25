Rizespor, Bakayoko ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fildişi Sahili asıllı Fransız oyuncu Siaka Bakayoko'yu transfer etti. Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki stoper ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SAĞLIK KONTROLÜNDEN SONRA İMZA
Çaykur Rizespor, Fransa Ligi ekiplerinden Amiens ile anlaşmaya vardıktan sonra defans oyuncusunu İstanbul'a davet etti. Sağlık kontrollerinin ardından Siaka Bakayoko, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Fransa Ligi ekiplerinden Amiens ile anlaşmaya varan kulübümüz ardından defans oyuncusunu İstanbul'a davet etmiştir. Stoper olarak görev yapan 21 yaşındaki Fildişi Sahili asıllı Fransız oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini 3 yıllığına yeşil mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Yeni transferimiz Bakayoko'ya 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Çaykur Rizespor, Fransa Ligi ekiplerinden Amiens ile anlaşmaya vardıktan sonra defans oyuncusunu İstanbul'a davet etti. Sağlık kontrollerinin ardından Siaka Bakayoko, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Fransa Ligi ekiplerinden Amiens ile anlaşmaya varan kulübümüz ardından defans oyuncusunu İstanbul'a davet etmiştir. Stoper olarak görev yapan 21 yaşındaki Fildişi Sahili asıllı Fransız oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini 3 yıllığına yeşil mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Yeni transferimiz Bakayoko'ya 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.