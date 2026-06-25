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Rizespor, Zakaria Ariss ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fas asıllı Fransız oyuncu Zakaria Ariss'i kadrosuna kattı. Yeşil-mavili kulüp, savunmanın solunda görev yapan 22 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 22:25
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Rizespor, Zakaria Ariss ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fas asıllı Fransız oyuncu Zakaria Ariss'i transfer etti. Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki savunma oyuncusuyla 4 yıllık anlaşma imzalandığı duyuruldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SAĞLIK KONTROLÜNDEN SONRA İMZA

Çaykur Rizespor, Fransa Ligi ekiplerinden Bastia ile anlaşmaya vardıktan sonra Zakaria Ariss'i İstanbul'a davet etti.

Savunmanın solunda görev yapan oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Fransa Ligi ekiplerinden Bastia ile anlaşmaya varan kulübümüz, defans oyuncusu Zakaria Ariss'i İstanbul'a davet etti. Savunmanın solunda görev yapan 22 yaşındaki Fas asıllı Fransız oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Yeni transferimiz Zakaria Ariss'e 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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