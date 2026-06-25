Alexia Putellas'ın yeni adresi belli oldu

Alexia Putellas, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra kariyerine İngiltere'de devam etmeye hazırlanıyor. Sky Sports'un haberine göre 32 yaşındaki futbolcu, bedelsiz transferle Chelsea'ye katılmaya karar verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LONDON CITY İLE SÖZLEŞME İMZALAYACAK
İki kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Putellas'ın, İngiliz Kadınlar Süper Ligi ekibi Chelsea ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Putellas'ın, İngiliz kulübünün sunduğu şartlardan memnun kaldığı ifade edildi.
BOSTON LEGACY DE DEVREDEYDİ
ABD Ulusal Kadınlar Futbol Ligi'nde mücadele eden Boston Legacy'nin, Alexia Putellas'ı kadrosuna katmak için aktif olarak çaba sarf ettiği aktarıldı. Ancak İspanyol futbolcunun kariyerine Chelsea'de devam etmeyi tercih ettiği belirtildi.
BARCELONA'DA 14 YIL GEÇİRDİ
Orta saha oyuncusu Alexia Putellas, 14 yıl formasını giydiği Barcelona'dan Mayıs ayında ayrıldı. Putellas, kariyerinde 2021 ve 2022 yıllarında iki kez Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu.
İki kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Putellas'ın, İngiliz Kadınlar Süper Ligi ekibi Chelsea ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Putellas'ın, İngiliz kulübünün sunduğu şartlardan memnun kaldığı ifade edildi.
BOSTON LEGACY DE DEVREDEYDİ
ABD Ulusal Kadınlar Futbol Ligi'nde mücadele eden Boston Legacy'nin, Alexia Putellas'ı kadrosuna katmak için aktif olarak çaba sarf ettiği aktarıldı. Ancak İspanyol futbolcunun kariyerine Chelsea'de devam etmeyi tercih ettiği belirtildi.
BARCELONA'DA 14 YIL GEÇİRDİ
Orta saha oyuncusu Alexia Putellas, 14 yıl formasını giydiği Barcelona'dan Mayıs ayında ayrıldı. Putellas, kariyerinde 2021 ve 2022 yıllarında iki kez Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu.