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İsmail Kartal'dan şampiyonluk konuşması!

Fenerbahçe'de 4. dönemine başlayan teknik direktör İsmail Kartal, Topuk Yaylası'ndaki kampta futbolculara şampiyonluk konuşması yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 21:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
İsmail Kartal'dan şampiyonluk konuşması!
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Fenerbahçe, yeni teknik direktörü İsmail Kartal ile Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı lacivertliler, Düzce'de ikinci antrenmanını bugün gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de 4. dönemine başlayan İsmail Kartal, futbolcularla bir araya gelip şampiyonluk konuşması yaptı. Sarı lacivertlilerin Youtube kanalında paylaşılan videoda İsmail Kartal, bu sezon bütün kupaları kazanacaklarını söyledi.

"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

65 yaşındaki teknik direktör, "Herkes işini layıkıyla yapacak. Biz elimizden geleni yapacağız ve şampiyon olacağız. Bütün kupaları elde edeceğiz." dedi.

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