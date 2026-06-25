İsmail Kartal'dan şampiyonluk konuşması!

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü İsmail Kartal ile Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarına başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı lacivertliler, Düzce'de ikinci antrenmanını bugün gerçekleştirdi.
Fenerbahçe'de 4. dönemine başlayan İsmail Kartal, futbolcularla bir araya gelip şampiyonluk konuşması yaptı. Sarı lacivertlilerin Youtube kanalında paylaşılan videoda İsmail Kartal, bu sezon bütün kupaları kazanacaklarını söyledi.
"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
65 yaşındaki teknik direktör, "Herkes işini layıkıyla yapacak. Biz elimizden geleni yapacağız ve şampiyon olacağız. Bütün kupaları elde edeceğiz." dedi.
Fenerbahçe'de 4. dönemine başlayan İsmail Kartal, futbolcularla bir araya gelip şampiyonluk konuşması yaptı. Sarı lacivertlilerin Youtube kanalında paylaşılan videoda İsmail Kartal, bu sezon bütün kupaları kazanacaklarını söyledi.
"BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
65 yaşındaki teknik direktör, "Herkes işini layıkıyla yapacak. Biz elimizden geleni yapacağız ve şampiyon olacağız. Bütün kupaları elde edeceğiz." dedi.