Barcelona yıldızı Pedri'den Julian Alvarez itirafı!

Barcelona'nın, Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez'i transfer etmek istediğine yönelik iddialar gündemdeki yerini korurken, Katalan ekibinin yıldız futbolcusu Pedri'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanya devlet televizyonu RTVE'ye konuşan Pedri, Arjantinli golcünün olası transferiyle ilgili soruya yanıt verdi.
Pedri, "Bunun gerçekleşmesi için birçok şeyin olması gerektiğini düşünüyorum. Kulübün işleri ya da başka bir oyuncunun durumu hakkında konuşmak istemiyorum. Julian'ı bir futbolcu olarak çok beğeniyorum. Her zaman en iyi oyuncuların Barcelona'da olmasını istediğimi söyledim. Eğer transfer gerçekleşirse, hoş gelir." ifadelerini kullandı.
Pedri, "Bunun gerçekleşmesi için birçok şeyin olması gerektiğini düşünüyorum. Kulübün işleri ya da başka bir oyuncunun durumu hakkında konuşmak istemiyorum. Julian'ı bir futbolcu olarak çok beğeniyorum. Her zaman en iyi oyuncuların Barcelona'da olmasını istediğimi söyledim. Eğer transfer gerçekleşirse, hoş gelir." ifadelerini kullandı.