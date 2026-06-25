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Selçuk Şahin: "Hedefimiz 1. Lig'de yukarıları zorlamak"

Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, Bolu'da sürdürdükleri kamp çalışmaları öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 22:26 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026 22:28
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Selçuk Şahin: 'Hedefimiz 1. Lig'de yukarıları zorlamak'
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1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Batman Petrolspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girdi. Teknik direktör Selçuk Şahin, "Özellikle iç saha maçlarında çok ciddi bir taraftar desteği, oyuncusuna güvenen, oyuncusuna inanan bir taraftar grubu var. Biz bunu avantaja çevirmeye çalışacağız" dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde kamp yapan Batman Petrolspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Selçuk Şahin gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve düz koşunun ardından kondisyon, kuvvet ve istasyon çalışmaları yaptı.

Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Selçuk Şahin, Batman Petrolspor'da göreve başlamasının kendisi için büyük bir heyecan olduğunu vurguladı. Şahin, "Benim kendi adıma, ekibim adına yeni bir meydan okuma ve yeni bir macera olacak. Ben Batman şehrinin son dönemde özellikle futboldaki çıkışını çok yakından takip eden bir teknik adamdım. Son 3 yılı çok başarılı geçiren bir kulübe geldik. 3 yılda 2 şampiyonluk ve 1 final oynadılar. Bizim amacımız da tabii ki başarılı olmak. Öncelikle isteğimiz güzel oyun, iyi oyun ve stadımıza gelen taraftarları mutlu edebilmek. Ciddi anlamda da taraftar desteğimiz var. Bunu buraya imza attığım günden beri görüyorum. O anlamda şanslıyız. Özellikle iç saha maçlarında çok ciddi bir taraftar desteği, oyuncusuna güvenen, oyuncusuna inanan bir taraftar grubu var. Biz bunu avantaja çevirmeye çalışacağız" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ YUKARILARI ZORLAMAK"

Yeni yükseldikleri ligde başarılı olmak istediklerini ifade eden Şahin, "Amacımız yeni çıktığımız ligde mutlaka yukarıları hedeflemek olacaktır. Ama ilk önceliğimiz oyunun güzelliğini gösterebilmek. Bunun için çalışacağız. Bugün start verdik. Tabii yeni bir takım olacağımız için biraz erken başlamak istedik. Bu süreçte aramıza katılacak oyuncular olacak. Ayrılmak isteyen ya da bizim karar vermemiz gereken oyuncular da olacaktır. Çünkü transfer dinamik bir süreç. İlk kamp Bolu, ikinci kamp Kayseri olarak planladık. Kayseri'ye kadar takımı oturtma planımız var. Çünkü orada çok maç oynayacağız. Yeni bir takım olarak çok maç yapmamız lazım ve o maçlarda takımı görmek adına transferleri yetiştirmek için büyük gayret göstereceğiz. Transfer demişken yönetime de teşekkür etmem gerekiyor. Hem Zeynel Başkan'a hem Hakan Başkan'a çok ciddi çalışıyorlar. Emek sarf ediyorlar ve izlediğimiz oyuncular üzerinde ciddi çalışmaları var. Umarım kısa sürede sonuçlanır ve bir an önce takımın omurgasını oturtarak lige başlarız" açıklamasını yaptı.

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