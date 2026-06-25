Milli tekvandoculardan Astana'da 14 madalyalık başarı

Türkiye, Kazakistan Açık Tekvando Turnuvası'nda 14 madalya kazandı. Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre başkent Astana'da düzenlenen ve Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na puan veren organizasyonda milli sporcular 5 altın, 1 gümüş ve 8 bronz madalya elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TÜRKİYE İKİ KATEGORİDE DE İLK SIRADA
Milli sporcuların performansı sonrası Türkiye, turnuvada hem kadınlar hem de erkeklerde ilk sırayı aldı. Organizasyonda ay-yıldızlı sporcular farklı sıkletlerde kürsüye çıkarak önemli bir başarıya imza attı.
ALTIN MADALYA KAZANANLAR
Turnuvada Kaan Yeladı 54 kiloda, Furkan Ubeyde Çamoğlu 58 kiloda, Emine Gögebakan 49 kiloda, Hatice Kübra İlgün 57 kiloda ve Zehra Begüm Kavukcuoğlu +73 kiloda altın madalya kazandı.
GÜMÜŞ VE BRONZ MADALYALAR
Ceren Çetinel, 73 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu. Işıl Zafer 67 kiloda, Nafia Kuş Aydın +73 kiloda, Berkay Erer 74 kiloda, Mehmet Kani Polat 74 kiloda, Hüseyin Berat Demircioğlu +87 kiloda, Yiğithan Kılıç 80 kiloda, Zehra Gürbüz 46 kiloda ve Hatice Pınar Yiğitalp 62 kiloda bronz madalya elde etti.
Milli sporcuların performansı sonrası Türkiye, turnuvada hem kadınlar hem de erkeklerde ilk sırayı aldı. Organizasyonda ay-yıldızlı sporcular farklı sıkletlerde kürsüye çıkarak önemli bir başarıya imza attı.
ALTIN MADALYA KAZANANLAR
Turnuvada Kaan Yeladı 54 kiloda, Furkan Ubeyde Çamoğlu 58 kiloda, Emine Gögebakan 49 kiloda, Hatice Kübra İlgün 57 kiloda ve Zehra Begüm Kavukcuoğlu +73 kiloda altın madalya kazandı.
GÜMÜŞ VE BRONZ MADALYALAR
Ceren Çetinel, 73 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu. Işıl Zafer 67 kiloda, Nafia Kuş Aydın +73 kiloda, Berkay Erer 74 kiloda, Mehmet Kani Polat 74 kiloda, Hüseyin Berat Demircioğlu +87 kiloda, Yiğithan Kılıç 80 kiloda, Zehra Gürbüz 46 kiloda ve Hatice Pınar Yiğitalp 62 kiloda bronz madalya elde etti.