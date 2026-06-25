Pendikspor'dan kanat takviyesi: Onuralp Çakıroğlu imzayı attı

Trendyol 1. Lig takımlarından Pendikspor, Onuralp Çakıroğlu'nu renklerine bağladı. Trabzonspor ile yollarını ayıran 18 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KULÜPTEN AÇIKLAMA
Pendikspor'dan yapılan açıklamada, "Onuralp Çakıroğlu'na 'Kulübümüze hoş geldin' diyor, Pendikspor formamız altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Pendikspor'dan yapılan açıklamada, "Onuralp Çakıroğlu'na 'Kulübümüze hoş geldin' diyor, Pendikspor formamız altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.