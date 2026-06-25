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Pendikspor'dan kanat takviyesi: Onuralp Çakıroğlu imzayı attı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, Trabzonspor ile yollarını ayıran Onuralp Çakıroğlu'nu kadrosuna kattı. İstanbul temsilcisi, 18 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 23:21
Haber: AA, Fotoğraf: Instagram
Pendikspor'dan kanat takviyesi: Onuralp Çakıroğlu imzayı attı
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Trendyol 1. Lig takımlarından Pendikspor, Onuralp Çakıroğlu'nu renklerine bağladı. Trabzonspor ile yollarını ayıran 18 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KULÜPTEN AÇIKLAMA

Pendikspor'dan yapılan açıklamada, "Onuralp Çakıroğlu'na 'Kulübümüze hoş geldin' diyor, Pendikspor formamız altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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