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Filenin Efeleri, Polonya karşısında kayıp!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki ikinci maçında Polonya'ya 3-2 mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Haziran 2026 23:42 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026 23:59
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Filenin Efeleri, Polonya karşısında kayıp!
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasındaki ikinci maçında ev sahibi Polonya'ya 3-2 yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dünya sıralamasında zirvede yer alan Polonya, VNL'de bu sezon dördüncü galibiyetini aldı. Türkiye ise altıncı maçında üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

31 sayıyla maçın en skorer ismi olan ay-yıldızlı voleybolcu Adis Lagumdzija'nın performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Ev sahibi Polonya karşısında maçı karar setine taşıyan milli takım, VNL'de rakibiyle daha önce oynadığı iki maçı 3-0 kaybetmişti. Milliler, son Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya karşısında yine set alamamıştı.

Türkiye, 2026 Milletler Ligi'nin 2. haftasında üçüncü maçını, 27 Haziran Cumartesi günü TSİ 21.30'da Arjantin ile yapacak.

Salon: PreZero Arena

Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Vladimir Simonovic (İsviçre)

Polonya: Komenda, Szalpuk, Jakubiszak, Boladz, Sliwka, Lemanski (Granieczny, Ciunajtis, Sawicki, Gierzot, Nowak, Nasevich)

Türkiye: Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdzija, Kaan Gürbüz, Beytullah Hatipoğlu, Hilmi Şahin)

Setler: 26-28, 25-19, 25-21, 19-25, 15-11

Süre: 140 dakika

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