Ekvador Almanya'yı devirdi: Son 32 biletini aldı
FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçında Ekvador, Almanya'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 4'e çıkaran Ekvador, adını son 32 turuna yazdırdı.
Mücadeleye hızlı başlayan Almanya, 2. dakikada Leroy Sane'nin golüyle öne geçti. İlk 11'de sahaya çıkan Sane, karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.
EKVADOR GERİ DÖNDÜ
Ekvador, 9. dakikada Nilson Angulo'nun golüyle skoru eşitledi. Güney Amerika ekibi, 77. dakikada Gonzalo Plata'nın golüyle 2-1 öne geçti ve mücadeleden galibiyetle ayrıldı.
SON 32 TURUNA YÜKSELDİ
Bu sonucun ardından Ekvador puanını 4'e yükselterek son 32 turuna çıktı. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Almanya ise 6 puanda kaldı.
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|ABD
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|2
|Avustralya
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Paraguay
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|4
|Türkiye
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|3
|3
|0
|0
|6
|0
|6
|9
|2
|Güney Afrika
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|3
|Güney Kore
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|4
|Çekya
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsviçre
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|7
|2
|Kanada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|5
|4
|3
|Bosna Hersek
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|6
|2
|Fildişi Sahili
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Curacao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|2
|1
|1
|0
|7
|3
|4
|4
|2
|Japonya
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|4
|4
|3
|İsveç
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|3
|4
|Tunus
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Mısır
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|İran
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|3
|Belçika
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|4
|Yeni Zelanda
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|4
|4
|2
|Uruguay
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
|3
|Cape Verde
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|4
|Suudi Arabistan
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|2
|Norveç
|2
|2
|0
|0
|7
|3
|4
|6
|3
|Senegal
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|4
|Irak
|2
|0
|0
|2
|1
|7
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|6
|2
|Avusturya
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|Cezayir
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|4
|Ürdün
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|6
|2
|Portekiz
|2
|1
|1
|0
|6
|1
|5
|4
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|4
|Özbekistan
|2
|0
|0
|2
|1
|8
|-7
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|Gana
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|3
|Hırvatistan
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4
|Panama
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0