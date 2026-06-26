Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Ekvador Almanya'yı devirdi: Son 32 biletini aldı

FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçında Ekvador, Almanya'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 4'e çıkaran Ekvador, adını son 32 turuna yazdırdı.

calendar 26 Haziran 2026 00:58 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 01:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Ekvador Almanya'yı devirdi: Son 32 biletini aldı
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FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu üçüncü ve son maçında Ekvador, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek son 32 turuna yükseldi. MetLife Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Ekvador'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Nilson Angulo ve 77. dakikada Gonzalo Plata kaydetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ALMANYA SANE İLE ÖNE GEÇTİ

Mücadeleye hızlı başlayan Almanya, 2. dakikada Leroy Sane'nin golüyle öne geçti. İlk 11'de sahaya çıkan Sane, karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.

EKVADOR GERİ DÖNDÜ

Ekvador, 9. dakikada Nilson Angulo'nun golüyle skoru eşitledi. Güney Amerika ekibi, 77. dakikada Gonzalo Plata'nın golüyle 2-1 öne geçti ve mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

SON 32 TURUNA YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından Ekvador puanını 4'e yükselterek son 32 turuna çıktı. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Almanya ise 6 puanda kaldı.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21107344
2Japonya21106244
3İsveç21016603
4Tunus200219-80
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Mısır21104224
2İran20202202
3Belçika20201102
4Yeni Zelanda201135-21
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya21104044
2Uruguay20203302
3Cape Verde20202202
4Suudi Arabistan201115-41
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa22006156
2Norveç22007346
3Senegal200236-30
4Irak200217-60
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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