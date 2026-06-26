Beşiktaş'ta Uduokhai belirsizliği: Ayrılık ihtimali güçlendi

Beşiktaş'ta yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Felix Uduokhai'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlıların 5.5 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı tecrübeli stoper için transfer görüşmelerinin sürdüğü belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE AVRUPA'DAN İLGİ VAR
Felix Uduokhai'nin Alman ve Fransız kulüplerinin ilgisini çektiği aktarıldı. Tecrübeli savunmacının, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.
SÜREÇ NETLEŞEBİLİR
Beşiktaş'ta Uduokhai için yürütülen transfer sürecinin yakın zamanda netleşebileceği belirtildi. Siyah-beyazlı yönetimin, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda oyuncunun durumuna göre karar vermesi bekleniyor.
Felix Uduokhai'nin Alman ve Fransız kulüplerinin ilgisini çektiği aktarıldı. Tecrübeli savunmacının, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.
SÜREÇ NETLEŞEBİLİR
Beşiktaş'ta Uduokhai için yürütülen transfer sürecinin yakın zamanda netleşebileceği belirtildi. Siyah-beyazlı yönetimin, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda oyuncunun durumuna göre karar vermesi bekleniyor.