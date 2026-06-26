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Beşiktaş'ta Uduokhai belirsizliği: Ayrılık ihtimali güçlendi

Beşiktaş'ta yeni sezon kadro yapılanması sürerken Felix Uduokhai'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Alman ve Fransız kulüplerinin ilgisini çeken tecrübeli stoperin ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 11:03
Haber: Fanatik
Beşiktaş'ta Uduokhai belirsizliği: Ayrılık ihtimali güçlendi
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Beşiktaş'ta yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Felix Uduokhai'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlıların 5.5 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı tecrübeli stoper için transfer görüşmelerinin sürdüğü belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla AVRUPA'DAN İLGİ VAR

Felix Uduokhai'nin Alman ve Fransız kulüplerinin ilgisini çektiği aktarıldı. Tecrübeli savunmacının, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

SÜREÇ NETLEŞEBİLİR

Beşiktaş'ta Uduokhai için yürütülen transfer sürecinin yakın zamanda netleşebileceği belirtildi. Siyah-beyazlı yönetimin, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda oyuncunun durumuna göre karar vermesi bekleniyor.

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